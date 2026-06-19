« La pire erreur de politique étrangère » : l’accord de Trump avec l’Iran provoque une fronde chez les républicains

L’accord conclu par Donald Trump avec l’Iran suscite une vive controverse au sein du Parti républicain, alors que de nouveaux détails sur le texte commencent à émerger. Plusieurs élus conservateurs et commentateurs proches de la droite américaine dénoncent un compromis qu’ils jugent trop favorable à Téhéran et potentiellement dangereux pour les intérêts des États-Unis.

Les critiques se sont multipliées après la publication d’informations sur un mémorandum qui ouvre une période de négociations de deux mois entre Washington et l’Iran. Certains opposants à l’accord n’ont pas hésité à qualifier cette initiative de « pire erreur de politique étrangère », estimant qu’elle risque de renforcer la position du régime iranien sans obtenir de garanties suffisantes en retour.

Face à cette contestation, Donald Trump a vivement réagi. L’ancien président a rejeté les critiques en qualifiant certains de ses détracteurs d’« imbéciles » et a défendu sa stratégie en mettant en avant les réactions positives des marchés financiers. Selon lui, les performances boursières témoigneraient de la confiance des investisseurs dans sa gestion des affaires internationales.

Le mémorandum ne constitue pas un accord définitif mais lance officiellement une phase de discussions destinée à aboutir à un arrangement plus complet. Cette période de négociation doit permettre aux deux parties d’examiner plusieurs questions sensibles, notamment liées à la sécurité régionale et aux relations bilatérales.

Malgré cela, une partie de la droite américaine demeure sceptique. Plusieurs figures conservatrices estiment que toute ouverture envers l’Iran comporte des risques importants et craignent que les négociations ne débouchent sur des concessions excessives. Certains commentateurs influents ont également remis en question les objectifs et les termes du mémorandum.

Cette polémique met en lumière les divisions qui traversent le camp républicain sur la politique étrangère. Alors que Trump conserve une forte influence sur le parti, certains élus et analystes conservateurs se montrent de plus en plus disposés à contester certaines de ses initiatives lorsqu’ils jugent qu’elles s’éloignent des positions traditionnellement défendues par la droite américaine.

À l’approche de nouvelles échéances politiques, le débat autour de l’Iran pourrait ainsi devenir un sujet majeur à Washington. Les deux prochains mois de négociations seront particulièrement scrutés, tant par les partisans de l’accord que par ses nombreux opposants.