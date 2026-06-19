Après le Brexit, des milliers de retraités britanniques en Espagne confrontés à une crise silencieuse des soins

Des retraités britanniques installés de longue date en Espagne rencontrent des difficultés croissantes pour accéder aux soins et à l’assistance dont ils ont besoin en vieillissant, une situation que plusieurs familles et aidants attribuent aux conséquences du Brexit et à la complexité des démarches administratives qui en ont découlé.

L’Espagne accueille la plus importante communauté de retraités britanniques en Europe. Attirés par le climat, le coût de la vie et la qualité de vie, des milliers de Britanniques s’y sont installés au fil des décennies. Mais nombre d’entre eux atteignent aujourd’hui un âge avancé et nécessitent davantage d’accompagnement médical ou social.

Parmi eux figure Carole Bentley, âgée de 80 ans, qui vit dans le sud de l’Espagne. Après le décès de son mari, son fils Daniel Northover a quitté le Royaume-Uni pour venir s’occuper d’elle. Comme d’autres familles, il fait face aux difficultés liées à la prise en charge quotidienne d’un parent âgé vivant à l’étranger.

Selon des aidants et des associations locales, de nombreux enfants de retraités britanniques se retrouvent dans une situation complexe. Ils doivent parfois quitter leur emploi ou déménager pour assurer les soins de leurs proches, tandis que les démarches administratives, les questions de résidence et l’accès à certains services peuvent s’avérer particulièrement compliqués.

Pour certaines personnes âgées, un retour au Royaume-Uni n’est pas considéré comme une option réaliste. Après avoir passé de nombreuses années en Espagne, elles y ont construit leur vie, développé leur réseau social et s’y sentent pleinement chez elles. « J’adore l’Espagne… C’est chez moi », affirme ainsi Carole Bentley.

Les professionnels du secteur estiment que le vieillissement de la communauté britannique expatriée va accentuer ces défis dans les années à venir. Les besoins en matière de soins à domicile, d’accompagnement médical et de soutien administratif devraient continuer à croître.

Cette situation met en lumière les conséquences humaines du Brexit pour une partie des Britanniques installés à l’étranger. Si beaucoup ont choisi l’Espagne pour y passer leur retraite, ils se retrouvent aujourd’hui confrontés à des obstacles imprévus au moment où ils ont le plus besoin de soutien et de services de santé adaptés.