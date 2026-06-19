Un ancien kinésithérapeute mis en examen pour viols et agressions sexuelles à Paris

Un ancien kinésithérapeute réputé, considéré comme l’un des pionniers de la rééducation périnéale en France, a été mis en examen à Paris pour viols et agressions sexuelles sur plusieurs patientes. La justice lui reproche des faits qui auraient été commis entre 2017 et 2023 lors d’examens médicaux réalisés dans un centre de radiologie parisien.

L’homme, âgé de plus de 80 ans, est également poursuivi pour exercice illégal de la médecine et de la profession de masseur-kinésithérapeute. Placé sous contrôle judiciaire, il a l’interdiction d’exercer toute activité médicale ou paramédicale et a dû verser une caution de 70 000 euros. Huit plaintes ont été déposées contre lui et une information judiciaire est ouverte depuis septembre 2024.

Huit patientes à l’origine des poursuites

Selon les investigations, l’ancien praticien aurait réalisé des gestes médicaux qu’il n’était pas autorisé à pratiquer, notamment dans le cadre de bilans urodynamiques destinés à évaluer certains troubles pelviens. Plusieurs plaignantes décrivent des examens douloureux, réalisés sans explications suffisantes ni recueil clair de leur consentement. Certaines affirment avoir subi des touchers pelviens inattendus ou des actes qu’elles jugent incompatibles avec le cadre médical annoncé.

Par l’intermédiaire de son avocat, le mis en examen conteste fermement les accusations. Il assure avoir pratiqué pendant plusieurs décennies des examens reconnus dans le domaine de la rééducation périnéale et nie toute intention sexuelle. La procédure judiciaire devra désormais déterminer si les actes dénoncés relevaient d’une pratique médicale irrégulière ou s’ils constituent les infractions sexuelles reprochées par plusieurs anciennes patientes.