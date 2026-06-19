Tests anti-drogue pour hauts fonctionnaires : une proposition qui divise les Français

Le Premier ministre Sébastien Lecornu veut instaurer des dépistages aléatoires dans les ministères. Une mesure soutenue par certains élus mais qui suscite des réactions contrastées.

Sébastien Lecornu entend franchir une nouvelle étape dans la lutte contre les stupéfiants. Le Premier ministre souhaite mettre en place des tests anti-drogue aléatoires et inopinés auprès des hauts fonctionnaires des ministères. Cette proposition, qui vise à donner l’exemple au sommet de l’État, divise l’opinion publique française selon les premières réactions recueillies. Le dispositif concernerait les cadres supérieurs de l’administration centrale, dans un contexte où la consommation de drogues touche désormais toutes les catégories socioprofessionnelles.

Une proposition étendue aux élus

Eric Piolle, maire écologiste de Grenoble, va plus loin en proposant d’étendre ces dépistages aux députés, sénateurs et ministres eux-mêmes. Il défend une approche anonyme pour sortir de l’hypocrisie et combattre le narcotrafic autrement que par le tout répressif. La cocaïne, notamment, est devenue un phénomène de société touchant un public bien plus large que les représentations traditionnelles du drogué précaire ou délinquant. Ses effets psychostimulants attirent des consommateurs issus de milieux professionnels variés, y compris dans les hautes sphères.

Cette réalité sociale, vieille comme le monde selon les spécialistes, nécessite une approche préventive renouvelée. L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives centralise les connaissances scientifiques sur ces comportements d’usage et les addictions, qu’il s’agisse de substances licites ou illicites. Des structures comme Checklabs développent des analyses pour identifier la composition réelle des stupéfiants, révélant des produits de coupe dangereux et des adjuvants aux interactions parfois graves. Des jeunes sont régulièrement hospitalisés après avoir consommé des cannabinoïdes de synthèse aux effets indésirables majeurs.