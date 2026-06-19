Hakimi réagit à son procès pour viol: «La justice m’a dit que si je n’étais pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire.»

Après la confirmation de son renvoi devant la cour criminelle départementale pour viol, Achraf Hakimi a publié un long message sur X. Le joueur du PSG conteste les accusations, dit avoir gardé le silence pendant des années et affirme attendre désormais son procès « avec impatience ». Son avocate dénonce, elle aussi, une accusation « fausse ».

Le message d’Achraf Hakimi

Achraf Hakimi a choisi de réagir publiquement. Après la confirmation de son renvoi devant la cour criminelle départementale pour viol, le défenseur du Paris Saint-Germain et du Maroc a publié un long message sur X, dans lequel il conteste les accusations portées contre lui et affirme vouloir enfin s’exprimer devant la justice.

« La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : “Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire” », écrit le joueur marocain. Dans ce message, Achraf Hakimi explique avoir volontairement gardé le silence depuis le début de la procédure. Il affirme avoir voulu faire confiance au temps judiciaire et attendre que l’affaire soit examinée dans un cadre officiel.

« J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises », poursuit-il.

« Une cible facile »

Le joueur du PSG et du Maroc estime aujourd’hui que l’affaire a eu des conséquences lourdes sur sa vie personnelle et familiale. Dans son message, il affirme qu’une version des faits qu’il conteste est désormais racontée publiquement : « Aujourd’hui, une histoire qui n’est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois le sentiment d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler. »

Son avocate dénonce une accusation « fausse »

Dans la foulée, l’avocate d’Achraf Hakimi a également réagi. Elle affirme que son client souhaite désormais que le procès permette un débat public sur le fond du dossier. « C’est avec impatience qu’Achraf Hakimi attend son procès pour pouvoir enfin s’exprimer publiquement sur l’accusation fausse dont il fait l’objet », a déclaré l’avocate du joueur.

La défense conteste donc fermement les faits reprochés au footballeur. Elle soutient que le procès permettra à Achraf Hakimi de donner sa version et de répondre aux accusations dans un cadre judiciaire.

Un procès confirmé, une culpabilité non établie

La confirmation du renvoi devant la cour criminelle départementale ne signifie pas qu’Achraf Hakimi est reconnu coupable. Elle signifie que la justice estime que le dossier doit être examiné lors d’un procès. Le joueur reste présumé innocent. À ce stade, aucune date d’audience n’a été communiquée. Achraf Hakimi est accusé de viol dans une affaire ouverte après les déclarations d’une jeune femme concernant des faits présumés datant de février 2023. Depuis le début de la procédure, le joueur conteste les accusations.