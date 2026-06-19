En pleine Coupe du monde, le Marocain Achraf Hakimi apprend qu’il sera bien jugé pour viol

Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol. Ce vendredi, la cour d’appel de Versailles a confirmé le renvoi du défenseur marocain du PSG devant une cour criminelle départementale, rejetant l’appel formé par le joueur contre l’ordonnance de mise en accusation rendue fin février. Le footballeur, aujourd’hui âgé de 27 ans, demandait un non-lieu. Sa contestation n’a pas été retenue par la chambre de l’instruction, qui a considéré que le dossier devait être examiné lors d’un procès. Hakimi demeure présumé innocent.

Des faits dénoncés depuis février 2023

L’affaire remonte à la fin février 2023. Une jeune femme, alors âgée de 24 ans, affirme avoir été violée au domicile d’Achraf Hakimi après l’avoir rencontré sur Instagram. Elle s’y serait rendue dans un VTC commandé par le joueur. Elle a décrit des gestes imposés : baisers, attouchements, puis viol. Elle aurait ensuite repoussé le joueur et contacté une amie par SMS, venue la récupérer. Une enquête avait été ouverte, puis Hakimi avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en mars 2023.

Hakimi nie les accusations

Achraf Hakimi conteste les faits depuis le début de la procédure. Sa défense met en cause la solidité de l’accusation et soutient que le dossier repose essentiellement sur la parole de la jeune femme. Elle a également pointé des échanges de messages avec une amie de cette dernière, présentés comme susceptibles de fragiliser sa version. Le joueur avait déjà contesté son renvoi en procès après la décision du juge d’instruction. L’audience devant la chambre de l’instruction s’était tenue en mai, avec une demande centrale : obtenir l’abandon des poursuites avant tout procès. Cette demande est désormais rejetée.

Un procès criminel à venir

Le dossier va maintenant suivre son cours devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Cette juridiction juge notamment les crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion, dont les viols sans circonstances aggravantes, avec cinq magistrats professionnels. La date du procès n’est pas encore fixée. À l’audience, les juges devront examiner les déclarations, les témoignages, les éléments matériels, les échanges versés au dossier et les arguments de la défense. À l’issue des débats, Achraf Hakimi pourra être acquitté ou condamné.

Une décision en pleine Coupe du monde

La décision tombe alors qu’Achraf Hakimi est engagé avec le Maroc en Coupe du monde. Le joueur du PSG devait disputer le même jour un match avec sa sélection contre l’Écosse aux États-Unis. Sur le plan judiciaire, la cour d’appel ne juge pas encore la culpabilité du joueur, mais elle confirme que les accusations doivent être débattues devant une juridiction criminelle. Le procès sera donc le moment central du dossier.