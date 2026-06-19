Emmanuel Macron estime que son successeur devra relancer la réforme des retraites

À moins d’un an de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a jugé que la question des retraites devra être remise sur la table par le prochain chef de l’État. Lors d’une intervention sur France 2, le président de la République a estimé qu’il serait « indispensable » de poursuivre les réformes dans un pays confronté au vieillissement de sa population et à l’augmentation des dépenses publiques.

Le chef de l’État a défendu une nouvelle fois les réformes engagées durant ses deux quinquennats. Selon lui, le système des retraites représente l’un des principaux postes de dépenses publiques et demeure un levier essentiel pour rééquilibrer durablement les finances du pays.

Emmanuel Macron reconnaît un échec politique

Emmanuel Macron a toutefois reconnu ne pas être parvenu à mener à son terme les réformes qu’il souhaitait mettre en œuvre. Son projet de système universel avait été interrompu par la crise sanitaire liée au Covid-19, tandis que la réforme relevant l’âge légal de départ à 64 ans a été suspendue après les bouleversements politiques consécutifs à la dissolution de l’Assemblée nationale.

Le président a admis que cette dernière réforme n’avait pas obtenu l’adhésion d’une majorité de Français ni le soutien durable de la nouvelle majorité parlementaire issue des élections de 2024. Il a néanmoins assuré continuer à considérer cette orientation comme nécessaire pour préserver le financement du modèle social français.

Un sujet déjà au cœur de la présidentielle

Sans afficher de préférence pour un candidat à sa succession, Emmanuel Macron a laissé entendre que la question des retraites figurera inévitablement parmi les grands thèmes de la campagne présidentielle de 2027. Il a estimé que les futurs responsables politiques devront proposer des solutions pour garantir la pérennité du système face aux évolutions démographiques.

Le chef de l’État a également rappelé son attachement à la poursuite des réformes économiques et sociales. Selon lui, la préservation d’un modèle social généreux passe nécessairement par des adaptations régulières afin de maintenir l’équilibre financier du pays sur le long terme.