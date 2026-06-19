Des contenus générés par l’IA exploitent la trisomie 21 à des fins commerciales

Des vidéos mettant en scène de prétendus artisans porteurs de trisomie 21 connaissent un important succès sur les réseaux sociaux. Diffusés sur TikTok, Instagram ou YouTube, ces contenus présentent des personnes affirmant fabriquer des objets artisanaux tout en expliquant être victimes de moqueries ou de harcèlement. Derrière ces séquences virales se cachent pourtant, dans de nombreux cas, des personnages entièrement générés par intelligence artificielle.

Ces publications sont généralement accompagnées de liens renvoyant vers des boutiques en ligne proposant des sacs, des objets de décoration ou encore des créations artisanales. Le procédé repose sur l’émotion et la compassion des internautes afin d’encourager les achats. Plusieurs experts dénoncent une instrumentalisation de l’image du handicap à des fins commerciales.

Des associations dénoncent des stéréotypes et des pratiques trompeuses

L’organisation Down Syndrome International estime que ces contenus renforcent des clichés persistants sur les personnes porteuses de trisomie 21. Selon ses responsables, ces vidéos entretiennent une vision paternaliste du handicap en présentant systématiquement les personnes concernées comme des victimes suscitant la pitié du public.

Les associations soulignent également que cette tendance pénalise les véritables créateurs et entrepreneurs atteints de trisomie, dont les productions authentiques se retrouvent noyées au milieu de contenus artificiels conçus pour générer du trafic et des ventes. Plusieurs publications ont d’ailleurs été retirées ces derniers mois après des signalements adressés aux plateformes.

Des contenus faciles à produire, difficiles à contrôler

Les spécialistes de l’intelligence artificielle alertent sur la facilité avec laquelle ces vidéos peuvent être créées. Grâce aux outils de génération d’images et de vidéos, quelques minutes suffisent désormais pour produire des personnages crédibles, accompagnés de scénarios émotionnels capables de susciter l’engagement des utilisateurs.

Malgré les règles mises en place par les grandes plateformes contre les contenus trompeurs, de nombreux comptes continuent de diffuser ce type de vidéos. Pour les experts, la multiplication de ces pratiques illustre les difficultés croissantes rencontrées par les réseaux sociaux pour détecter et modérer des contenus générés par l’intelligence artificielle toujours plus réalistes.