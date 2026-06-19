Zelensky plaide pour une accélération de l’adhésion de l’Ukraine à l’UE afin de garantir la sécurité de l’Europe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que l’accélération de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne constituerait le meilleur moyen de garantir l’avenir et la stabilité du continent européen. Il a réitéré cet appel lors du sommet des dirigeants européens à Bruxelles, où la question de l’élargissement de l’UE a été évoquée.

Selon le chef de l’État ukrainien, une intégration rapide de l’Ukraine au sein de l’Union renforcerait non seulement la sécurité du pays, mais aussi celle de l’Europe dans son ensemble. Cette position s’inscrit dans les efforts constants de Kiev pour obtenir un statut de membre à part entière de l’UE, alors que le pays reste engagé dans un conflit prolongé avec la Russie.

Toutefois, les discussions entre États membres restent divisées sur le calendrier d’une telle adhésion. La Hongrie a notamment réussi à faire supprimer une clause visant à accélérer le processus d’intégration de l’Ukraine, illustrant les divergences persistantes au sein de l’Union sur ce dossier sensible.

Parallèlement à la question de l’adhésion, Zelensky a averti que l’Ukraine aurait besoin d’un soutien supplémentaire pour faire face à la période hivernale si la guerre ne prend pas fin prochainement. Le président ukrainien insiste sur la nécessité de maintenir et d’accroître l’aide internationale dans les mois à venir.

Le dirigeant ukrainien a également sollicité une assistance financière renforcée pour soutenir les forces armées de son pays, alors que le conflit continue de peser lourdement sur les ressources budgétaires et militaires de Kiev.

Ce nouvel appel intervient dans un contexte de débats intenses au sein de l’Union européenne sur l’avenir du soutien à l’Ukraine, tant sur le plan militaire que financier, ainsi que sur les perspectives d’intégration à long terme du pays au sein du bloc européen.