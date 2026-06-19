Achraf Hakimi fixé ce vendredi sur son éventuel renvoi en procès pour viol

La cour d’appel de Versailles doit rendre sa décision ce vendredi matin concernant l’avenir judiciaire d’Achraf Hakimi. Les magistrats doivent se prononcer sur l’appel déposé par le défenseur du Paris Saint-Germain contre l’ordonnance de renvoi devant une cour criminelle départementale pour des faits de viol présumé remontant à février 2023.

L’international marocain conteste depuis le début les accusations portées contre lui. Lors de l’audience devant la chambre de l’instruction en mai, ses avocats avaient demandé un non-lieu, estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas de justifier la tenue d’un procès. La plaignante, aujourd’hui âgée de 27 ans, affirme de son côté avoir été victime d’un viol au domicile du joueur après une rencontre organisée via les réseaux sociaux.

Des versions totalement opposées

La défense d’Achraf Hakimi soutient que l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la jeune femme et conteste la crédibilité de certains éléments du dossier. Les avocats du joueur ont notamment mis en avant des échanges de messages qui, selon eux, soulèvent des interrogations sur les intentions de la plaignante.

À l’inverse, les conseils de cette dernière rappellent que plusieurs magistrats ont successivement considéré que les charges étaient suffisantes pour envisager un procès. Dans un témoignage publié cette semaine par Mediapart, la jeune femme a expliqué vouloir être entendue par la justice et obtenir la reconnaissance de sa parole.

Une décision attendue en pleine Coupe du monde

Achraf Hakimi participe actuellement à la Coupe du monde avec la sélection marocaine. Capitaine des Lions de l’Atlas, il doit disputer vendredi soir un match important face à l’Écosse aux États-Unis.

Si la cour d’appel confirme le renvoi décidé par le juge d’instruction, le joueur devra être jugé devant une cour criminelle départementale. Dans le cas contraire, la procédure pourrait connaître un tournant majeur avec l’abandon des poursuites. La décision est particulièrement attendue tant dans le monde du football que dans les milieux judiciaires en raison de la notoriété internationale du joueur.