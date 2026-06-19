SpaceX recule en Bourse après son envolée historique à Wall Street

Une semaine après son introduction en Bourse très attendue, SpaceX connaît ses premières turbulences. L’action du groupe fondé par Elon Musk a perdu jusqu’à 10 % jeudi à Wall Street avant de limiter ses pertes en fin de séance. Vers 19h30 à Paris, le titre reculait encore de près de 7 %, à 178,62 dollars. La veille, il avait déjà abandonné près de 5 %.

Cette correction intervient après plusieurs séances d’euphorie qui avaient propulsé l’entreprise parmi les plus importantes capitalisations mondiales. Depuis son arrivée sur les marchés financiers, SpaceX reste néanmoins en hausse d’environ 32 %, portée par un fort engouement des investisseurs particuliers et institutionnels.

Les investisseurs attendent désormais les résultats

Pour les analystes, ce repli apparaît avant tout comme une phase de consolidation après une progression spectaculaire. Les marchés attendent désormais les premiers résultats financiers publiés par SpaceX en tant qu’entreprise cotée afin d’évaluer si la valorisation actuelle reflète réellement les perspectives du groupe.

Si l’activité continue de progresser rapidement, la rentabilité reste un défi majeur. Le chiffre d’affaires a atteint 18,7 milliards de dollars en 2025, mais les pertes demeurent importantes, notamment dans les activités de lancement spatial et les projets liés à l’intelligence artificielle. Seule la branche Starlink est considérée comme véritablement rentable par une partie des observateurs du secteur. Selon plusieurs médias financiers américains, SpaceX préparerait par ailleurs une importante émission obligataire pouvant atteindre 20 milliards de dollars afin de financer sa croissance.