Violences dans le périscolaire : la droite parisienne met en cause la responsabilité de la Ville

Une vingtaine d’élus parisiens de droite et du centre, parmi lesquels Rachida Dati, ont adressé un signalement à la procureure de Paris afin d’alerter sur d’éventuelles responsabilités de la Ville dans le scandale des violences sexuelles présumées commises dans le périscolaire. Le courrier, transmis le 11 juin sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, vise à attirer l’attention de la justice sur la gestion de plusieurs alertes remontées au cours des dernières années.

Les signataires affirment que des signalements relatifs à des faits potentiellement criminels auraient été portés à la connaissance de responsables politiques et administratifs de la capitale dès 2015. Ils estiment que l’absence de saisine immédiate de la justice aurait pu permettre à certains auteurs présumés de poursuivre leurs agissements.

Un nouvel affrontement politique à l’Hôtel de Ville

La question a provoqué de vifs échanges jeudi au Conseil de Paris. Rachida Dati a directement interpellé le maire socialiste Emmanuel Grégoire, lui reprochant de ne pas avoir réagi suffisamment tôt aux alertes concernant le périscolaire parisien.

Le maire de Paris a confirmé en séance avoir eu connaissance du signalement déposé par les élus de droite. Il a défendu le droit de chacun à saisir la justice et affirmé que les enquêtes permettraient d’établir précisément les responsabilités éventuelles des différents acteurs impliqués dans ce dossier.

Une initiative qui intervient alors que le Conseil de Paris examine la création d’une mission d’information et d’évaluation consacrée au fonctionnement du périscolaire. Plusieurs groupes politiques réclament désormais toute la lumière sur les procédures de signalement, la circulation des informations et la prise en charge des alertes au sein des services municipaux.