Un rapport parlementaire dénonce les pratiques des fonds d’investissement

La commission d’enquête parlementaire sur les fonds spéculatifs a rendu public lundi 15 juin un rapport sans concession sur l’emprise de ces acteurs financiers sur l’économie française. Pilotés par la députée La France insoumise Aurélie Trouvé, ces travaux mettent en lumière des mécanismes qualifiés de prédateurs qui fragilisent le tissu productif national. La France figure désormais parmi les marchés européens les plus convoités par cette industrie financière, dont les opérations de rachats par effet de levier organisent un transfert massif de richesses des entreprises vers leurs actionnaires. Le document pointe également le phénomène de pantouflage qui facilite la circulation des élites entre sphère publique et fonds d’investissement.

Bpifrance dans le viseur

Le rapport réserve une critique appuyée à Bpifrance, dont le positionnement est jugé problématique. L’institution publique serait davantage guidée par la recherche de performance financière que par des objectifs stratégiques pour l’appareil productif français. Cette orientation renforce selon les parlementaires la logique spéculative au détriment de l’intérêt collectif. Les élus dénoncent un système où les fonds spéculatifs ont progressivement envahi l’économie nationale, profitant d’avantages fiscaux qui leur permettent d’opérer dans des conditions particulièrement favorables.

Des mesures de régulation préconisées

Face à ce constat, Aurélie Trouvé préconise une série de mesures pour extirper l’économie française de ces pratiques. La suppression des avantages fiscaux accordés aux fonds d’investissement constitue l’axe principal des recommandations, accompagnée d’un encadrement réglementaire renforcé. Les auteurs du rapport plaident pour une régulation plus stricte de ces acteurs afin de protéger les capacités productives nationales face à une logique purement financière qui privilégie les profits à court terme au détriment de l’emploi et de la pérennité des entreprises.