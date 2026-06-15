Marine Le Pen ouvre la porte à la retraite par capitalisation

La présidente du RN propose aux Français de se constituer une retraite complémentaire par capitalisation volontaire, une évolution notable de sa doctrine.

Marine Le Pen franchit un cap idéologique sur les retraites. La présidente du Rassemblement national a déclaré qu’il fallait « évidemment proposer aux Français les moyens pour qu’ils puissent se constituer une retraite complémentaire par capitalisation ». Cette proposition marque une rupture avec la défense traditionnelle du système par répartition que le RN a longtemps portée. La leader du parti précise qu’il s’agirait d’un dispositif volontaire, permettant aux actifs de compléter leur future pension. Cette annonce intervient dans un contexte où son avenir politique reste suspendu à une décision judiciaire.

Un avenir judiciaire incertain

L’horizon présidentiel de Marine Le Pen pour 2027 demeure incertain. Le parquet général a requis en appel une peine d’inéligibilité dans l’affaire des assistants parlementaires européens, ce qui pourrait l’empêcher de briguer l’Élysée. Plusieurs scénarios judiciaires se dessinent, entre absence d’exécution provisoire et calendrier procédural tendu. La candidate a toutefois posé une condition claire : seule une décision de justice définitive l’empêcherait de se présenter. Cette situation complexe ouvre la voie à d’autres ambitions au sein du parti.

Bardella en embuscade

Jordan Bardella apparaît comme le successeur naturel en cas de forfait de Marine Le Pen. La présidente du RN n’a pas exclu que le jeune président du parti puisse porter les couleurs du mouvement à la prochaine présidentielle. Cette éventualité soulève des interrogations sur un possible tournant générationnel au sein du parti de la droite nationale.