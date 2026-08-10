Christophe Lambert s’effondre en pleine convention aux États-Unis et finit à l’hôpital

Christophe Lambert a été hospitalisé après s’être effondré lors d’une convention en Pennsylvanie. Bien que son malaise soit attribué à un manque de sommeil, une faible alimentation et une possible déshydratation, son état s'est rapidement amélioré. Les organisateurs envisagent même son retour à l’événement.

L’acteur français Christophe Lambert, 69 ans, a été hospitalisé en urgence après s’être effondré alors qu’il participait au Steel City Con, une importante convention organisée à Monroeville, près de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Le comédien, notamment connu pour Greystoke, la légende de Tarzan et Highlander, était en train de signer des autographes lorsqu’il a été victime d’un malaise. Les secours sont rapidement intervenus sur place avant de transporter l’acteur en ambulance vers un hôpital voisin. La séance photo à laquelle il devait ensuite participer a immédiatement été annulée. Dans un premier temps, les organisateurs avaient simplement évoqué un « problème personnel » pour expliquer son absence.

Christophe Lambert va « parfaitement bien » après son hospitalisation

Quelques heures après son malaise, les nouvelles concernant l’état de santé de Christophe Lambert se sont révélées rassurantes. Un représentant du comédien a indiqué qu’il allait désormais « parfaitement bien » et qu’il avait pu regagner sa chambre d’hôtel pour se reposer. Son entourage a expliqué que l’acteur avait quasiment passé une nuit blanche avant de participer à la convention. Il aurait également très peu mangé durant la journée. Une combinaison susceptible d’avoir provoqué une chute de son taux de sucre dans le sang et entraîné son malaise. Les organisateurs ont également évoqué la chaleur et une possible déshydratation. Aucun problème de santé grave n’a finalement été annoncé après son passage à l’hôpital.

Son retour au Steel City Con déjà envisagé

Christophe Lambert devait participer aux trois journées du Steel City Con, organisé du 7 au 9 août, afin de rencontrer ses admirateurs, signer des autographes et participer à des séances photo. Sa présence attirait notamment les nombreux fans de Highlander. Dans le film culte sorti en 1986, l’acteur incarnait Connor MacLeod, guerrier immortel devenu l’un des personnages emblématiques de sa carrière. Après son malaise, les organisateurs ont indiqué dimanche que son état s’était nettement amélioré. Un retour de Christophe Lambert à la convention était même envisagé, signe que son hospitalisation n’avait pas entraîné de complication nécessitant une prise en charge prolongée.

Un autre accident avait déjà contraint l’acteur à annuler une convention en 2025

Ce malaise intervient après un autre problème de santé qui avait perturbé l’agenda de Christophe Lambert en 2025. L’acteur avait alors dû renoncer à participer à une convention organisée en Suède après une chute dans les escaliers de son hôtel. L’accident lui avait provoqué une blessure au dos et imposé plusieurs semaines de rééducation avant qu’il puisse reprendre normalement ses activités. Cette fois, son entourage se veut rassurant et présente l’incident de Pennsylvanie comme un malaise ponctuel, lié notamment au manque de sommeil, au fait d’avoir très peu mangé et possiblement à la chaleur et à la déshydratation. L’acteur a pu quitter l’hôpital et se reposer à son hôtel.