Mégafeu en Gironde : Guillaume Canet appelle aux dons, Jérémy Frérot demande aux touristes de revenir

Après l’incendie qui a ravagé plus de 42 000 hectares en moins de deux semaines en Gironde, plusieurs personnalités appellent à soutenir les habitants, les secours et l’économie locale. Guillaume Canet a relayé les collectes de trois grandes associations, tandis que Jérémy Frérot demande aux vacanciers de ne pas abandonner le bassin d’Arcachon.

Guillaume Canet salue les pompiers, les bénévoles et les agriculteurs

Dans une vidéo publiée dimanche sur Instagram, Guillaume Canet a rendu hommage à tous ceux qui ont combattu les flammes. « J’ai été ému, bouleversé et admiratif du travail que les pompiers professionnels, volontaires, ont fait pour combattre ces flammes, mais aussi les bénévoles, les agriculteurs qui sont venus en masse de la France entière pour prêter main-forte », a déclaré l’acteur. Très attaché à la Gironde, qu’il fréquente depuis 35 ans, Guillaume Canet a également adressé ses pensées aux habitants touchés par le feu et aux personnes contraintes de quitter leur domicile.

Un appel aux dons pour aider les sinistrés et les secours

L’acteur a relayé les appels aux dons de la Croix-Rouge, de la Fondation de France et du Secours populaire. Ces organisations fournissent notamment de l’eau, de la nourriture, des lampes frontales et des chargeurs de téléphones aux personnes hébergées dans les centres d’accueil. Elles participent aussi à l’accompagnement des habitants lors des évacuations et apportent un soutien aux services de secours. Guillaume Canet a précisé qu’elles pouvaient aider les Sdis et le Samu à prendre en charge les pompiers blessés.Les associations accompagnent également les sinistrés dans leurs démarches administratives et leurs échanges avec les compagnies d’assurances.

« La Fondation de France s’engage aussi à venir sensibiliser le territoire, les habitants, sur d’éventuels événements ou autres catastrophes qui pourraient revenir dans l’avenir puisqu’on sait qu’avec le réchauffement climatique, par exemple, on est dans ce risque-là », a ajouté le comédien.

Il a conclu son message en encourageant ses abonnés à participer aux collectes : « Ça fait 35 ans que je viens dans cette région, que j’aime la région entière. Si vous avez envie comme moi d’aider, n’hésitez pas à aider une de ces trois associations, ou d’autres si vous le voulez. »

Jérémy Frérot redoute l’effondrement du tourisme

Originaire de Gironde, Jérémy Frérot a lui aussi pris la parole pour remercier les pompiers et les agriculteurs encore mobilisés. « J’ai une grosse pensée pour les pompiers et tous les agriculteurs qui ont œuvré et qui œuvrent encore pour stopper cette machine infernale, qui, je pense, malheureusement, va devenir une habitude tous les ans », a déclaré le chanteur.

Jérémy Frérot a surtout alerté sur le départ des touristes après les incendies. De nombreux visiteurs ont annulé ou écourté leurs vacances, faisant craindre de lourdes pertes aux professionnels du bassin d’Arcachon. « Avec ces feux de forêts, les touristes sont partis. Et nous, sur le bassin d’Arcachon, on est en train d’en pâtir », a-t-il expliqué.

« Les plages sont libres d’accès »

Le chanteur assure que les vacanciers peuvent revenir dans les secteurs accessibles du bassin d’Arcachon. Il rappelle que les routes et les transports fonctionnent de nouveau, notamment la ligne TER : « Je vois tous ces gens qui travaillent chez nous avoir très peur, alors voici mon message à tous les gens qui veulent venir profiter de ce bel endroit qu’est le bassin d’Arcachon : il reste août pour venir profiter de chez nous. La ligne TER a été rouverte. »

Jérémy Frérot insiste également sur la réouverture des plages et des principaux axes routiers : « Les plages, nos magnifiques plages, sont libres d’accès, l’autoroute aussi. Vous pouvez y venir sans problème et venir mettre un peu de baume au cœur à ces gens qui œuvrent pour que vous puissiez passer des vacances merveilleuses. Nous vous attendons tous. »

Une économie locale fragilisée après le feu

Au-delà des destructions provoquées par l’incendie, les professionnels du tourisme redoutent désormais une chute brutale de leur activité pendant le mois d’août. Hôtels, campings, restaurants, commerces et prestataires de loisirs dépendent fortement de la fréquentation estivale. Les appels de Guillaume Canet et de Jérémy Frérot poursuivent ainsi deux priorités immédiates : financer l’aide aux sinistrés et soutenir les secteurs du bassin d’Arcachon qui restent ouverts au public.