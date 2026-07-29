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Mort brutale à 22 ans : la communauté des Miss en deuil après le décès de Léa Boumard

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Mort brutale à 22 ans : la communauté des Miss en deuil après le décès de Léa Boumard
Mort brutale à 22 ans : la communauté des Miss en deuil après le décès de Léa Boumard

Le monde des concours de beauté est frappé par un nouveau drame. Léa Boumard, candidate à l’élection de Miss Excellence Pays de Loire 2026, est décédée brutalement à l’âge de 22 ans. L’annonce a été faite dans la nuit de lundi à mardi par le comité Miss Excellence Pays de Loire, à travers un communiqué officiel. La jeune femme avait participé à la dernière édition du concours fondé par Geneviève de Fontenay et faisait partie des candidates attendues pour l’élection régionale 2026.

Un hommage empreint d’émotion

Dans son communiqué, Kelly Tabareau, déléguée régionale et présidente du comité Miss Excellence Pays de Loire, a annoncé la disparition de la jeune femme avec une profonde émotion. « C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Léa Boumard, candidate à l’élection Miss Excellence Pays de Loire 2026, survenue ce dimanche 26 juillet. Pour des raisons évidentes, nous ne donnerons pas davantage de précisions sur les circonstances de son décès. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Le comité a volontairement choisi de ne communiquer aucune information supplémentaire concernant les circonstances du décès, afin de respecter la famille et les proches de la jeune femme.

L’élection régionale touchée par ce drame

La disparition de Léa Boumard intervient alors que le concours Miss Excellence Pays de Loire 2026 devait se tenir dans les prochains jours. Cette tragédie plonge l’ensemble des candidates, des organisateurs et de la communauté des Miss dans une profonde émotion.

Une communauté rassemblée dans le deuil

Âgée de seulement 22 ans, Léa Boumard laisse derrière elle une famille, des proches et de nombreux amis profondément bouleversés par cette disparition soudaine. À ce stade, aucune information complémentaire n’a été communiquée sur les causes de son décès. Le comité Miss Excellence Pays de Loire a demandé que la douleur de ses proches soit respectée et a présenté ses plus sincères condoléances à sa famille.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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