Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, retrouvée morte après le double séisme au Venezuela

Skarlent Rodríguez, mannequin vénézuélienne couronnée Miss Grand Orlando 2025, a été retrouvée morte au Venezuela après les puissants séismes qui ont frappé le pays le 24 juin 2026. Son compagnon, José Castro, a également été retrouvé sans vie à ses côtés après plusieurs jours de recherches.

Le couple avait disparu dans la région de Catia La Mar, dans l’État de La Guaira, l’une des zones les plus durement touchées par la catastrophe. Ils se trouvaient dans leur appartement lorsque l’immeuble s’est effondré sous l’effet des secousses. Leurs corps ont été retrouvés le 29 juin, après plusieurs jours d’opérations dans les décombres.

Piégés sous les gravats

Les recherches ont mobilisé des équipes de secours, des proches et des volontaires. La famille a confirmé que Skarlent Rodríguez et José Castro avaient été retrouvés ensemble, après être restés ensevelis sous les ruines du bâtiment où ils vivaient. Une collecte de fonds a ensuite été lancée afin d’aider les familles à couvrir les frais liés aux recherches, au rapatriement et aux funérailles.

Skarlent Rodríguez était connue dans le milieu des concours de beauté en Floride. Elle avait remporté le titre de Miss Grand Orlando 2025 et représentait la ville dans le circuit Miss Grand Florida. Miss Grand Florida et Miss Grand International ont salué sa mémoire après l’annonce de sa mort.

Deux séismes en moins d’une minute

Le Venezuela a été frappé le 24 juin par deux violents tremblements de terre : un premier séisme de magnitude 7,2, suivi 39 secondes plus tard d’une secousse plus forte de magnitude 7,5. Les secousses ont provoqué des effondrements à Caracas et dans les zones côtières proches de La Guaira.

Les premiers bilans ont rapidement évolué au fil des fouilles. Au 30 juin, les autorités faisaient état de plus de 1 900 morts et de plus de 10 000 blessés, avec un nombre de victimes encore susceptible d’augmenter à mesure que les corps sont extraits des ruines.

La Guaira au cœur du drame

La Guaira, située au nord de Caracas, concentre une grande partie des dégâts humains et matériels. Des immeubles résidentiels se sont effondrés, des familles entières ont été déplacées et des milliers de personnes dorment encore dans des abris précaires ou à ciel ouvert. Près de 59 000 bâtiments auraient été endommagés ou détruits par les séismes, tandis que des centaines de milliers d’enfants nécessitent une aide humanitaire.

La mort de Skarlent Rodríguez et de José Castro s’ajoute à une catastrophe nationale encore en cours. Les opérations de secours se poursuivent dans plusieurs secteurs, entre recherche de survivants, identification des victimes et prise en charge des sinistrés.