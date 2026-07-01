Neuf ans après l’assassinat de Daphne Caruana Galizia, le procès de l’homme d’affaires Yorgen Fenech s’ouvre à Malte

Neuf ans après l’assassinat de la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia, le riche homme d’affaires maltais Yorgen Fenech a comparu mercredi devant la justice. Il est accusé d’avoir commandité le meurtre de la journaliste, tuée en 2017 dans un attentat à la voiture piégée qui avait profondément choqué l’Europe et provoqué une grave crise politique à Malte.

Âgé de 44 ans, Yorgen Fenech est poursuivi pour complicité de meurtre et association de malfaiteurs. Il rejette l’ensemble des accusations portées contre lui. S’il est reconnu coupable, il encourt la réclusion à perpétuité.

Selon l’accusation, Fenech aurait chargé un ancien chauffeur de taxi, Melvin Theuma, de recruter les auteurs de l’assassinat. Devenu témoin clé après avoir obtenu une grâce, Theuma a reconnu son rôle d’intermédiaire et affirmé avoir reçu 150 000 euros de la part de l’homme d’affaires pour organiser l’opération. Il a également fourni aux enquêteurs un récit détaillé de la préparation du crime.

Daphne Caruana Galizia enquêtait notamment sur des affaires de corruption impliquant des personnalités influentes et s’intéressait aux activités de sociétés liées à Yorgen Fenech. Elle a été tuée le 16 octobre 2017 lorsqu’une bombe placée sous le siège de sa voiture a explosé à distance alors qu’elle quittait son domicile.

Les trois hommes ayant exécuté l’attentat ont été arrêtés quelques semaines après les faits et ont tous plaidé coupable. Deux d’entre eux ont été condamnés à la prison à vie, tandis que le troisième a bénéficié d’une peine réduite en échange de sa coopération avec les enquêteurs. Deux autres hommes accusés d’avoir fourni l’explosif ont également été condamnés à la réclusion à perpétuité en 2025.

Arrêté fin 2019 à bord de son yacht, dans ce que les procureurs présentent comme une tentative de fuite, Yorgen Fenech dirigeait le groupe Tumas, un conglomérat présent dans les secteurs des jeux, de l’hôtellerie, de l’immobilier et des loisirs. Son procès, retardé pendant plusieurs années en raison de nombreux recours procéduraux, est considéré comme une étape majeure dans l’une des affaires criminelles les plus marquantes de l’histoire récente de Malte.