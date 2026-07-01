Sabotage de Nord Stream : l’Allemagne inculpe un ressortissant ukrainien dans une affaire aux lourdes implications

Le procureur général allemand a inculpé un ressortissant ukrainien dans le cadre de l’enquête sur les explosions qui ont endommagé les gazoducs Nord Stream en septembre 2022, une avancée majeure dans l’une des affaires de sabotage les plus sensibles sur le plan politique en Europe.

L’homme, identifié conformément à la législation allemande sur la protection de la vie privée sous le nom de Serhii K., a reçu son acte d’accusation mercredi, selon le cabinet d’avocats berlinois qui le représente. Les autorités judiciaires n’ont pas détaillé les chefs d’accusation retenus, tandis que son avocat a indiqué que son client contestait toute implication dans les faits.

D’après plusieurs médias allemands, dont ARD, Süddeutsche Zeitung et Die Zeit, les procureurs l’accusent notamment d’avoir participé à une attaque contre des infrastructures énergétiques civiles ayant entraîné des explosions et d’importants dégâts. Le parquet fédéral allemand n’a pas souhaité commenter ces informations.

Selon les éléments de l’enquête, les procureurs estiment que Serhii K. aurait contribué à coordonner une équipe ayant utilisé un voilier baptisé Andromeda pour déposer des explosifs sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, près de l’île danoise de Bornholm, en mer Baltique. Les explosions, survenues en septembre 2022, avaient interrompu le fonctionnement de ces infrastructures stratégiques reliant la Russie à l’Europe.

L’inculpation rapproche désormais l’affaire d’un procès, alors que les circonstances exactes du sabotage continuent d’alimenter les spéculations et les tensions diplomatiques. Depuis les explosions, plusieurs enquêtes nationales sont menées afin d’identifier les responsables de cette attaque contre des infrastructures énergétiques essentielles.