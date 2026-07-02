L’ancien patron de la CIA contre-attaque : John Brennan saisit la justice face à une enquête liée à Trump

L’ancien directeur de la CIA John Brennan a engagé une procédure judiciaire pour contraindre le ministère américain de la Justice à conserver les documents relatifs aux enquêtes fédérales le visant. Cette démarche intervient alors que les autorités examinent son rôle dans une évaluation des services de renseignement concluant que la Russie avait cherché à favoriser la première campagne présidentielle de Donald Trump en 2016.

Déposée devant un tribunal fédéral de Washington, la plainte demande une ordonnance obligeant le ministère de la Justice à préserver l’ensemble des documents et communications liés à ces investigations. Selon les avocats de Brennan, ces éléments pourraient s’avérer indispensables pour contester d’éventuelles poursuites pénales.

La défense de l’ancien chef de la CIA affirme notamment que toute inculpation éventuelle serait motivée par des considérations politiques et engagée à la demande de Donald Trump. Les avocats estiment que la conservation de ces archives sera essentielle pour étayer un futur recours judiciaire, notamment afin de démontrer un caractère qu’ils jugent « vindicatif » des poursuites.

Le bureau du procureur fédéral de Miami examine actuellement si John Brennan, qui dirigeait la CIA sous la présidence de Barack Obama, a fait de fausses déclarations devant le Congrès au sujet de l’évaluation des services de renseignement. Les enquêteurs cherchent également à déterminer s’il pourrait être impliqué dans un supposé complot criminel visant à porter atteinte aux droits constitutionnels de Donald Trump.

John Brennan rejette fermement ces accusations et qualifie l’enquête de politiquement motivée. Ses avocats accusent l’administration Trump d’avoir recours à des méthodes inappropriées dans le cadre de cette procédure, qui s’inscrit dans un climat de fortes tensions autour des investigations portant sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016.