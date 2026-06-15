«J’ai envie d’aller me marrer avec eux»: Benjamin Castaldi confirme son retour chez Hanouna sur W9

Benjamin Castaldi va faire son retour dans la bande de Cyril Hanouna à la rentrée sur W9. Interrogé dans Culture Médias sur Europe 1, l’animateur a confirmé qu’il rejoindrait l’équipe de Cyril Hanouna. Il a expliqué ce choix par sa fidélité et par sa relation personnelle avec l’animateur. « Je suis assez fidèle, Cyril est mon ami » a déclaré Benjamin Castaldi.

« On s’est parlé toute l’année »

Benjamin Castaldi a également indiqué qu’il n’avait jamais coupé le lien avec Cyril Hanouna. « On s’est parlé toute l’année », a-t-il précisé. Son retour arrive après plusieurs saisons passées aux côtés de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Benjamin Castaldi avait quitté l’émission en 2023. Selon nos informations, cela faisait plusieurs mois que Cyril Hanouna demandait à Castaldi de revenir, mais ce dernier refusait jusqu’alors.

« J’ai envie d’aller me marrer avec eux »

Pour expliquer son retour, Benjamin Castaldi a insisté sur l’envie de retrouver l’équipe : « J’ai envie d’aller me marrer avec eux ». L’animateur retrouvera donc Cyril Hanouna à la rentrée sur W9, dans la nouvelle bande constituée autour de l’émission de l’animateur.