G7, Iran, réseaux sociaux : ce qu’il faut retenir de l’interview d’Emmanuel Macron sur TF1

En marge du sommet du G7 organisé à Évian-les-Bains, Emmanuel Macron a accordé ce lundi 15 juin un entretien au journal de 13 heures de TF1. Le chef de l’État est revenu sur l’accord de paix annoncé entre les États-Unis et l’Iran, les conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient, mais aussi sur plusieurs sujets de politique intérieure.

Concernant l’accord conclu entre Washington et Téhéran, Emmanuel Macron a salué « une bonne chose » et appelé à sa mise en œuvre rapide. La France se dit prête à participer à la sécurisation du détroit d’Ormuz, dont la réouverture est attendue dans les prochains jours. Le président a indiqué que des frégates, des avions, des équipes de déminage et le porte-avions Charles-de-Gaulle pourraient être mobilisés dans le cadre d’une mission internationale menée avec plusieurs partenaires européens.

Le chef de l’État a également assuré vouloir veiller à ce que la baisse des cours du pétrole, déjà amorcée après l’annonce de l’accord, soit répercutée sur les prix à la pompe dans les semaines à venir. Emmanuel Macron s’est par ailleurs opposé à toute mise en place d’un péage dans le détroit d’Ormuz, estimant qu’une telle mesure ferait grimper les prix de l’énergie à l’échelle mondiale.

Sur le plan intérieur, le président s’est dit favorable à une entrée en vigueur dès septembre de l’interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans, sous réserve de l’adoption définitive du texte par le Parlement avant le 15 juillet. Il a estimé que ces plateformes pouvaient nuire au développement des enfants et favoriser le harcèlement.

Interrogé sur l’affaire Lyhanna, Emmanuel Macron s’est dit « bouleversé » et a annoncé qu’un rapport sur les défaillances ayant conduit au drame serait remis au gouvernement dans les prochains jours. Enfin, le chef de l’État a réaffirmé sa volonté de défendre la taxe française sur les géants du numérique face aux menaces de Donald Trump sur les droits de douane, tout en appelant à un dialogue « respectueux mais ferme » avec les États-Unis.