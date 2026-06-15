Macron veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans d’ici fin 2025

Le président promet une application dès la rentrée de septembre, avec la suppression des comptes des utilisateurs trop jeunes avant la fin de son mandat.

Emmanuel Macron a réaffirmé lundi 15 juin sa détermination à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Le chef de l’État souhaite que la mesure entre en vigueur dès la rentrée de septembre, avec ensuite un début effectif de suppression des comptes d’utilisateurs ne respectant pas cette limite d’âge avant la fin de l’année. Cette annonce intervient après plusieurs prises de position du président sur le sujet, notamment le 10 juin dernier, où il avait conditionné l’action française à l’inaction de l’Union européenne. La promesse s’inscrit dans le calendrier de fin de mandat, Macron s’engageant à concrétiser l’interdiction avant son départ de l’Élysée.

Un défi technique considérable

La mise en œuvre concrète de cette interdiction soulève toutefois de nombreuses interrogations techniques. Les plateformes comme TikTok disposent déjà de systèmes de vérification d’âge, mais leur fiabilité reste largement contestée. La France devra définir des mécanismes de contrôle robustes pour empêcher les contournements, ce qui représente un défi technologique considérable. L’exécutif n’a pas encore précisé les modalités exactes ni les sanctions prévues en cas de non-respect par les opérateurs de réseaux sociaux.

Un test européen scruté de près

Cette volonté présidentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de régulation du numérique pour protéger les mineurs. Plusieurs pays européens envisagent des restrictions similaires, même si les approches diffèrent. L’initiative française pourrait servir de test grandeur nature, observé de près par Bruxelles et les autres capitales européennes. Reste à savoir si la France parviendra à tenir son calendrier ambitieux face aux obstacles juridiques et techniques qui se profilent.