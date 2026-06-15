Face aux risques numériques, de plus en plus de pays restreignent l’accès des enfants aux réseaux sociaux

De l’Australie à l’Europe, les gouvernements multiplient les initiatives pour limiter l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, estimant que les plateformes numériques peuvent avoir des effets néfastes sur la santé mentale, la sécurité et le développement des jeunes utilisateurs.

Cette tendance s’est accélérée ces derniers mois avec l’adoption ou l’étude de nouvelles réglementations visant à imposer des limites d’âge plus strictes. Les autorités de plusieurs pays affirment que les enfants sont exposés à des contenus inappropriés, au harcèlement en ligne, à des comportements addictifs et à des interactions potentiellement dangereuses avec des inconnus.

L’Australie figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. Le gouvernement australien a récemment mis en place une interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, obligeant les plateformes à renforcer leurs systèmes de vérification de l’âge. Cette mesure est devenue une référence pour plusieurs gouvernements occidentaux.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer a annoncé une législation similaire qui devrait entrer en vigueur au printemps prochain. Les nouvelles règles viseront notamment les plateformes comme Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook et YouTube.

Dans plusieurs pays européens, les autorités examinent également des mesures destinées à mieux protéger les mineurs en ligne. Certaines propositions prévoient des contrôles d’âge renforcés, des restrictions sur les algorithmes de recommandation ou encore des limitations concernant la collecte de données personnelles des enfants.

Les géants de la technologie, parmi lesquels Meta Platforms et Alphabet, se retrouvent au centre du débat. Les gouvernements leur demandent de mettre en place davantage de garde-fous pour protéger les jeunes utilisateurs, tandis que les entreprises mettent en avant les outils de contrôle parental déjà disponibles sur leurs plateformes.

Les défenseurs de ces restrictions estiment qu’elles permettront de réduire les risques liés à l’anxiété, à la dépression, au cyberharcèlement et à la dépendance aux écrans. Les critiques soulignent toutefois les difficultés techniques liées à la vérification de l’âge et s’inquiètent d’éventuelles atteintes à la vie privée ou à la liberté d’accès à l’information.

Alors que le débat s’intensifie à l’échelle mondiale, la question de l’encadrement de l’usage des réseaux sociaux par les mineurs est devenue l’un des principaux enjeux de politique numérique pour de nombreux gouvernements. Les décisions prises au cours des prochaines années pourraient profondément transformer la manière dont les enfants accèdent aux plateformes en ligne.