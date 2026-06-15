Washington et Téhéran annoncent un accord de paix après plus de trois mois de conflit

Les États-Unis et l’Iran ont annoncé dimanche soir être parvenus à un accord-cadre visant à mettre fin à la guerre qui oppose les deux pays depuis le 28 février dernier. Le protocole doit être officiellement signé vendredi 19 juin à Genève, en Suisse, sous la médiation du Pakistan.

Le président américain Donald Trump et les autorités iraniennes ont confirmé l’existence de cet accord, présenté comme une étape vers « la fin immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts », y compris au Liban. Le texte intégral n’a toutefois pas été rendu public et de nombreuses questions restent en suspens.

Parmi les premières mesures annoncées figurent la réouverture du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures, ainsi que la levée du blocus américain des ports iraniens. L’annonce a immédiatement entraîné une chute des cours du pétrole de près de 5 % et provoqué une forte hausse des marchés asiatiques.

Selon Téhéran, des négociations de fond doivent désormais s’ouvrir dans un délai de 60 jours. Elles porteront notamment sur la levée des sanctions économiques, le programme nucléaire iranien, la reconstruction du pays et la mise en place d’un mécanisme de contrôle des engagements pris par les deux parties.

Si Washington affirme avoir obtenu l’engagement de l’Iran à ne jamais se doter de l’arme nucléaire, aucun accord définitif n’a encore été trouvé sur ce dossier sensible. Donald Trump a d’ailleurs prévenu que les États-Unis pourraient reprendre leurs opérations militaires en cas d’échec des discussions.

Salué par l’ONU comme « une étape cruciale vers un règlement pacifique du conflit », cet accord suscite néanmoins la prudence des observateurs. Plusieurs experts soulignent qu’il s’agit avant tout d’un cessez-le-feu et d’un cadre de négociation, alors que les questions liées au nucléaire iranien, aux missiles balistiques et à l’influence régionale de Téhéran restent entières.