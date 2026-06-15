Emmanuel Macron salue l’accord de paix entre Washington et Téhéran

Le président de la République Emmanuel Macron a salué ce lundi l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran, qu’il considère comme « le fruit d’un effort diplomatique auquel ont contribué plusieurs partenaires ».
Dans un message publié sur le réseau social X, le chef de l’État a appelé à une « mise en œuvre rapide et complète par tous les belligérants » de cet accord, qui prévoit notamment la réouverture du détroit d’Ormuz. Emmanuel Macron a également souligné l’importance de garantir dans la durée la liberté de navigation dans cette zone stratégique et a réaffirmé la nécessité de parvenir à un accord définitif sur les programmes nucléaire et balistique iraniens.
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