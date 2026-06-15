POLITIQUE International

Emmanuel Macron salue l’accord de paix entre Washington et Téhéran

15 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Emmanuel Macron salue l’accord de paix entre Washington et Téhéran
Emmanuel Macron salue l’accord de paix entre Washington et Téhéran

Le président de la République Emmanuel Macron a salué ce lundi l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran, qu’il considère comme « le fruit d’un effort diplomatique auquel ont contribué plusieurs partenaires ».

Dans un message publié sur le réseau social X, le chef de l’État a appelé à une « mise en œuvre rapide et complète par tous les belligérants » de cet accord, qui prévoit notamment la réouverture du détroit d’Ormuz. Emmanuel Macron a également souligné l’importance de garantir dans la durée la liberté de navigation dans cette zone stratégique et a réaffirmé la nécessité de parvenir à un accord définitif sur les programmes nucléaire et balistique iraniens.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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