Trump fête ses 80 ans avec un gala de MMA à la Maison-Blanche, malgré les critiques et les tensions internationales

Le président américain Donald Trump a célébré dimanche son 80e anniversaire en organisant un événement inédit à la Maison-Blanche : une soirée de combats d’arts martiaux mixtes (MMA) dans une arène spécialement construite sur la pelouse sud de la résidence présidentielle. Baptisé « UFC Freedom 250 », le spectacle s’inscrit également dans les célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, prévu le mois prochain.

L’événement met en lumière le style politique atypique de Donald Trump, connu pour multiplier les initiatives spectaculaires. Dix-sept mois après le début de son second mandat, le président continue de repousser les usages traditionnels de la fonction en accueillant un octogone de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) à quelques mètres seulement des bâtiments historiques de la Maison-Blanche.

La soirée prévoit sept combats réunissant quatorze combattants originaires de cinq pays différents. Le combat principal doit opposer le champion des poids légers de l’UFC, Ilia Topuria, à l’ancien champion intérimaire Justin Gaethje. Environ 4 000 spectateurs sont attendus dans une structure temporaire de 28 mètres de haut surnommée « La Griffe ».

Cette célébration intervient toutefois dans un contexte politique délicat pour le président américain. Les États-Unis sont engagés dans une guerre contre l’Iran depuis plusieurs mois, tandis que l’inflation a atteint son niveau le plus élevé depuis trois ans. Plusieurs sondages montrent également une inquiétude croissante d’une partie de l’électorat face à la situation économique et internationale.

L’organisation de cet événement a suscité des critiques de la part de certains observateurs et responsables politiques. Donald Trump a utilisé ses prérogatives exécutives pour autoriser une entreprise privée à organiser un spectacle sur un site fédéral, une décision considérée par ses opposants comme une rupture avec les pratiques habituelles de la présidence américaine.

Selon Reuters, les billets n’ont pas été mis en vente au grand public. Une partie des places aurait été réservée à des invités ayant versé plus d’un million de dollars, tandis qu’environ un quart des spectateurs seraient issus des forces armées américaines. Ces modalités ont alimenté les interrogations concernant le coût de l’événement et d’éventuels conflits d’intérêts.

Malgré les controverses, la Maison-Blanche présente cette soirée comme un moment de célébration nationale et de rassemblement populaire. Pour Donald Trump, passionné de longue date par les sports de combat et proche de l’univers de l’UFC, l’événement constitue aussi une démonstration de son influence politique et médiatique à un moment clé de sa présidence.