Météo : jusqu’à 35°C ce lundi, la chaleur s’installe durablement

La France connaîtra une nouvelle journée estivale ce lundi avec un soleil largement dominant sur la plupart des régions. Seuls quelques passages nuageux circuleront entre la Bretagne et les Hauts-de-France, avec un faible risque d’ondées près des côtes de la Manche. Sur le littoral basque, quelques nuages bas pourront temporairement voiler le ciel, tandis qu’une averse isolée n’est pas exclue en fin de journée sur certains massifs montagneux.

Le soleil brillera généreusement sur la majeure partie du territoire, notamment dans l’ouest, le sud-ouest et le pourtour méditerranéen. Les conditions resteront donc idéales pour les activités de plein air, même si la vigilance s’impose face à la hausse des températures.

Des pointes à 35°C dans l’ouest et le sud

Les températures resteront à des niveaux particulièrement élevés pour la saison. L’après-midi, les maximales atteindront fréquemment 30 à 35°C dans l’ouest et le sud du pays. Nantes et Nîmes pourraient ainsi enregistrer jusqu’à 35°C sous un soleil de plomb.

La chaleur sera un peu moins marquée dans l’est de la France, où les températures oscilleront généralement entre 22 et 28°C. Malgré cette relative fraîcheur, l’ambiance restera partout estivale, avec un temps sec et largement ensoleillé sur l’ensemble du territoire.