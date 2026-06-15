Kiev frappée en pleine nuit : un monastère historique en flammes et au moins 13 blessés dans une vaste attaque russe

Une importante attaque aérienne russe a visé l’Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi, frappant notamment la capitale Kiev et la ville de Kharkiv. Selon les autorités ukrainiennes, au moins 13 personnes ont été blessées à Kiev, tandis que cinq personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées à Kharkiv lors de l’une des offensives les plus importantes de ces dernières semaines.

À Kiev, des drones et des missiles russes ont touché plusieurs secteurs de la ville, provoquant des coupures d’électricité dans différents quartiers. L’un des symboles les plus marquants de l’attaque a été l’incendie de la cathédrale de la Dormition au sein de la Laure des Grottes de Kiev, l’un des sites religieux et culturels les plus emblématiques d’Ukraine.

Les services d’urgence sont intervenus durant plusieurs heures pour tenter de maîtriser les flammes et sécuriser les zones touchées. Les autorités ukrainiennes ont indiqué que plusieurs bâtiments civils avaient également subi des dégâts à la suite des frappes russes.

Dans la ville de Kharkiv, deuxième agglomération du pays, les bombardements ont fait au moins cinq morts et plusieurs blessés supplémentaires. Les autorités locales poursuivaient leurs opérations de secours afin d’évaluer l’ampleur exacte des destructions et du bilan humain.

Face à l’intensité de l’attaque, la Pologne a activé ses dispositifs de défense aérienne et fait décoller des avions de chasse pour surveiller son espace aérien. Varsovie prend régulièrement de telles mesures lorsque des frappes russes sont menées à proximité de ses frontières.

Cette nouvelle vague de bombardements intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky cherche à renforcer les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre. Quelques heures avant l’attaque, il avait annoncé s’être entretenu avec le président américain Donald Trump afin d’évoquer les perspectives de paix avant la réunion du G7 en France.

Malgré les discussions diplomatiques en cours, les combats continuent de faire rage sur le terrain. Cette nouvelle offensive russe souligne la fragilité de toute perspective de règlement rapide du conflit, qui se poursuit depuis plus de quatre ans et continue de peser lourdement sur les populations civiles ukrainiennes.