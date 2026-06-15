Accord Washington-Téhéran : quatre grandes puissances européennes prêtes à lever les sanctions contre l’Iran

Le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie ont annoncé dimanche leur volonté de lever certaines sanctions contre l’Iran à la suite de l’accord conclu entre Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit qui les opposait. Cette déclaration marque un important signal d’ouverture de la part des principales puissances européennes impliquées dans le dossier nucléaire iranien.

Dans un communiqué commun, les dirigeants des quatre pays, souvent désignés sous le nom d’E4, ont réaffirmé leur objectif de prévenir toute acquisition de l’arme nucléaire par l’Iran. Ils ont également indiqué être prêts à travailler avec les États-Unis, l’Iran et l’Agence internationale de l’énergie atomique afin de garantir le respect des engagements liés au programme nucléaire iranien.

Les responsables européens ont souligné que l’allègement des sanctions dépendrait des mesures concrètes prises par Téhéran concernant ses activités nucléaires. L’objectif affiché est d’encourager une mise en œuvre durable de l’accord tout en maintenant les mécanismes de vérification internationale.

Cette évolution intervient après l’annonce d’un accord entre les États-Unis et l’Iran destiné à mettre fin à leur confrontation et à ouvrir une nouvelle phase de dialogue diplomatique. Les détails complets de l’accord n’ont pas encore été rendus publics, mais il semble inclure des engagements portant sur le programme nucléaire iranien ainsi que sur la réduction des tensions régionales.

Pour les pays européens, cette initiative représente également une occasion de relancer les relations économiques avec l’Iran après plusieurs années de sanctions et d’isolement. De nombreuses entreprises européennes avaient réduit ou cessé leurs activités dans le pays à la suite du durcissement des mesures américaines.

La déclaration des quatre capitales européennes souligne néanmoins que la question nucléaire demeure au cœur de leurs préoccupations. Londres, Paris, Berlin et Rome ont insisté sur le fait que l’Iran ne devait jamais obtenir l’arme nucléaire, condition qu’ils considèrent comme essentielle à la stabilité du Moyen-Orient et à la sécurité internationale.

Si les engagements annoncés sont effectivement mis en œuvre, cet accord pourrait ouvrir la voie à un réchauffement significatif des relations entre l’Iran et les puissances occidentales, tout en redessinant l’équilibre diplomatique dans une région marquée depuis des années par les tensions et les conflits.