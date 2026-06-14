Tensions à Genève avant le G7 : la police utilise des gaz lacrymogènes face à des manifestants visant des bâtiments de l’ONU

Des affrontements ont éclaté dimanche à Genève lors d’une manifestation contre le sommet du G7 qui doit se tenir en France. La police suisse a fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui s’étaient dirigés vers le quartier des organisations internationales.

Selon un témoin de Reuters, plusieurs centaines de personnes participaient au rassemblement organisé pour dénoncer les politiques des pays du G7. La manifestation s’est déroulée dans un climat tendu à proximité des bâtiments des Nations unies situés à Genève.

Au cours des incidents, certains manifestants ont lancé des pierres en direction d’un bâtiment de télécommunications de l’ONU. Des fusées éclairantes ont également été tirées alors que les forces de l’ordre tentaient d’empêcher les participants d’accéder au site.

Face à la montée des tensions, la police suisse est intervenue en utilisant des gaz lacrymogènes afin de repousser les manifestants et de sécuriser le périmètre autour des installations internationales. Les autorités n’ont pas immédiatement communiqué de bilan concernant d’éventuels blessés ou interpellations.

Les manifestations se déroulent à la veille du sommet du G7 organisé de l’autre côté de la frontière, en France. Comme lors de précédents sommets internationaux, plusieurs organisations militantes ont appelé à des rassemblements pour dénoncer les politiques économiques, climatiques et sécuritaires défendues par les grandes puissances occidentales.

Les autorités suisses ont renforcé les mesures de sécurité autour des bâtiments internationaux de Genève en raison de la proximité du sommet et de la présence de nombreuses institutions diplomatiques dans la ville. Les forces de l’ordre restent mobilisées afin d’éviter de nouveaux débordements dans les heures précédant l’ouverture de la réunion des dirigeants du G7.