Accord historique en vue ? L’Iran affirme que Washington est prêt à lever les sanctions pétrolières et débloquer 25 milliards de dollars

L’Iran affirme qu’un projet d’accord de grande ampleur avec les États-Unis est en cours de finalisation et pourrait ouvrir la voie à une levée progressive des sanctions, à la libération d’avoirs iraniens gelés et à des limitations encadrées du programme nucléaire de Téhéran. Selon un haut responsable iranien cité par Reuters, les deux pays discutent actuellement d’un mémorandum d’entente qui servirait de base à un accord définitif dans un délai de 60 jours.

Le projet couvrirait plusieurs dossiers sensibles qui empoisonnent les relations entre Washington et Téhéran depuis des années. Parmi les mesures évoquées figure la réouverture immédiate du Détroit d’Ormuz à l’ensemble des navires commerciaux. En contrepartie, les États-Unis mettraient fin au blocus naval imposé aux ports iraniens, un processus qui serait progressivement achevé dans les trente jours suivant la signature du mémorandum.

Sur le plan économique, l’accord prévoirait un gel de toute nouvelle sanction américaine contre l’Iran pendant la durée des négociations. En cas d’accord définitif, les sanctions américaines et celles imposées par les Nations unies seraient levées selon un calendrier convenu entre les deux parties.

L’un des points les plus importants concerne le secteur énergétique. Selon les informations communiquées par la partie iranienne, Washington accepterait de suspendre temporairement les sanctions visant les exportations pétrolières iraniennes. Cette mesure permettrait à Téhéran de reprendre plus librement ses ventes de pétrole sur les marchés internationaux et d’accéder aux revenus générés par ces exportations.

Le projet inclurait également le déblocage de 25 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés à l’étranger. Ces fonds pourraient être transférés par différents mécanismes, notamment grâce à une coopération avec des pays de la région et à l’ouverture de lignes de crédit financières destinées à soutenir l’économie iranienne.

Ces discussions interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que le dossier nucléaire iranien demeure au cœur des préoccupations internationales. Les autorités iraniennes considèrent qu’un tel accord constituerait une avancée majeure vers la normalisation des relations économiques avec l’Occident, tandis que ses détracteurs craignent qu’il ne renforce les capacités financières et l’influence régionale de Téhéran.

À ce stade, aucun accord définitif n’a encore été signé et les informations publiées reposent sur les déclarations d’un responsable iranien. Les négociations devraient se poursuivre dans les semaines à venir, alors que la communauté internationale suit de près l’évolution d’un dossier susceptible de remodeler l’équilibre géopolitique et énergétique du Moyen-Orient.