Norvège : le beau-fils du prince héritier fixé sur son sort dans un procès qui secoue la famille royale

La Norvège retient son souffle avant le verdict attendu ce lundi dans l’affaire visant Marius Borg Høiby, beau-fils du prince héritier Haakon de Norvège. Le jeune homme de 29 ans est poursuivi pour une série d’infractions graves, dont des accusations de viol, de violences domestiques, d’agression et de possession de stupéfiants, dans une affaire qui a suscité une forte attention médiatique à travers le pays.

Marius Borg Høiby a rejoint l’entourage de la famille royale en 2001 lorsque sa mère, Mette-Marit, a épousé le prince héritier Haakon. Bien qu’il ne soit pas membre de la famille royale au sens strict et ne possède aucun titre officiel, son lien avec la monarchie a placé cette affaire sous les projecteurs.

Au total, il fait face à une quarantaine de chefs d’accusation. Durant le procès, il a reconnu sa responsabilité dans certaines infractions mineures, tout en contestant fermement les accusations les plus graves, notamment celles de viol. Ses avocats ont plaidé son innocence sur ces points essentiels du dossier.

Le ministère public a requis une peine de plus de sept ans d’emprisonnement. Les procureurs estiment que les éléments réunis au cours de l’enquête justifient une condamnation sévère. La défense, de son côté, a contesté plusieurs accusations et demandé au tribunal de distinguer les faits admis par l’accusé de ceux qu’il nie catégoriquement.

L’affaire intervient dans un contexte déjà délicat pour la monarchie norvégienne, confrontée ces dernières années à plusieurs controverses ayant affecté son image. Le procès de Marius Borg Høiby est devenu l’un des dossiers judiciaires les plus suivis du pays en raison de sa proximité avec la famille royale.

Le verdict attendu ce lundi pourrait avoir des répercussions importantes tant sur le plan judiciaire que médiatique. Quelle que soit la décision du tribunal d’Oslo, cette affaire restera l’un des épisodes les plus sensibles auxquels la famille royale norvégienne a été confrontée ces dernières années.