Mondial : la Côte d’Ivoire s’impose au bout du suspense, le Japon accroche les Pays-Bas, la Suède écrase la Tunisie

La Coupe du monde 2026 a offert dans là soirée et dans la nuit de dimanche à lundi trois rencontres riches en rebondissements. La Côte d’Ivoire a arraché une victoire précieuse contre l’Équateur (1-0), grâce à un but tardif d’Amad Diallo. Dans le groupe F, les Pays-Bas et le Japon se sont neutralisés au terme d’un match spectaculaire (2-2), avant la démonstration de la Suède face à la Tunisie (5-1).

Côte d’Ivoire – Équateur : Diallo surgit à la 90e

La Côte d’Ivoire a lancé son Mondial par une victoire courte mais capitale contre l’Équateur (1-0). Longtemps bloqués dans un match fermé, les Éléphants ont attendu les dernières minutes pour faire la différence. Le seul but de la rencontre est arrivé à la 90e minute. Sur une montée de Wilfried Singo côté droit, Amad Diallo a été servi aux abords de la surface. L’ailier ivoirien a conclu avec sang-froid, en plaçant le ballon hors de portée du gardien équatorien. Avant ce but, l’Équateur avait pourtant eu plusieurs occasions nettes. Les Sud-Américains ont touché les montants et ont longtemps donné le sentiment de pouvoir faire basculer le match. La Côte d’Ivoire a tenu, puis a puni son adversaire au moment décisif.

Pays-Bas – Japon : quatre buts, deux retours japonais

Le choc du groupe F entre les Pays-Bas et le Japon s’est terminé sur un nul spectaculaire (2-2). Après une première période sans but, la rencontre s’est emballée au retour des vestiaires. Les Pays-Bas ont ouvert le score à la 51e minute par Virgil van Dijk. Le capitaine néerlandais a fait parler sa présence dans la surface pour placer une tête décisive et donner l’avantage aux Oranje. Le Japon a répondu six minutes plus tard. À la 57e minute, Keito Nakamura a égalisé pour les Samurai Blue, relançant totalement la rencontre. Les Japonais n’ont pas paniqué après l’ouverture du score et ont immédiatement remis de l’intensité. Les Pays-Bas ont repris l’avantage à la 64e minute grâce à Crysencio Summerville. L’ailier néerlandais a redonné le contrôle à son équipe avec une frappe précise, confirmant le bon temps fort des Oranje. Mais le Japon n’a pas lâché. En toute fin de match, Daichi Kamada a arraché l’égalisation à la 89e minute. Sur une action confuse dans la surface après un corner, le milieu japonais a permis à son équipe de repartir avec un point précieux.

Suède – Tunisie : Ayari lance le récital, la Tunisie craque

La Suède a signé la victoire la plus large de ces trois rencontres en dominant lourdement la Tunisie (5-1). Les Suédois ont rapidement pris le match en main et n’ont jamais vraiment laissé respirer les Tunisiens. Yasin Ayari a ouvert le score dès la 7e minute. Après une récupération haute et un ballon mal dégagé, le milieu suédois a déclenché une frappe puissante pour battre le gardien tunisien. Ce but précoce a immédiatement installé la Suède dans son match. À la 30e minute, Alexander Isak a doublé la mise. Lancé côté gauche, l’attaquant suédois a repiqué vers l’intérieur avant de conclure d’une frappe basse. La Suède menait alors 2-0 et semblait déjà en contrôle.

La Tunisie a réduit l’écart juste avant la pause. À la 43e minute, Omar Rekik a marqué de la tête et redonné un espoir aux Aigles de Carthage. À la mi-temps, le score était de 2-1, mais le sursaut tunisien n’a pas duré. Au retour des vestiaires, la Suède a repris sa marche en avant. À la 59e minute, Viktor Gyökeres a inscrit le troisième but suédois, servi après une récupération dans le camp tunisien. Ce but a cassé les derniers espoirs tunisiens. Mattias Svanberg, entré en jeu, a ensuite marqué le quatrième but à la 84e minute. Son but a été validé après vérification, confirmant la supériorité suédoise dans cette fin de match. Yasin Ayari a fermé le score dans le temps additionnel. À la 90e+6, il a signé un doublé avec une nouvelle frappe puissante, concluant la démonstration suédoise.

La Suède prend la main, le Japon résiste, la Côte d’Ivoire respire

Avec son large succès, la Suède prend immédiatement la tête du groupe F grâce à une différence de buts très favorable. Les Pays-Bas et le Japon suivent avec un point chacun après leur nul. La Tunisie, battue lourdement, se retrouve déjà sous pression. De son côté, la Côte d’Ivoire réussit une entrée solide dans son groupe. Les Éléphants n’ont pas dominé sans partage, mais ils ont su rester dans le match jusqu’au bout et frapper au moment exact où l’Équateur pensait tenir le nul.