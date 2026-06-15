Bac 2026 : les candidats de terminale ouvrent les épreuves écrites avec la philosophie

Les épreuves écrites du baccalauréat 2026 se poursuivent ce lundi avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Dès 8 heures, plus de 530 000 élèves de terminale générale et technologique sont appelés à composer sur l’un des sujets proposés, entre deux dissertations et un commentaire de texte. Première épreuve commune à l’ensemble des candidats de terminale, la philosophie conserve une place symbolique forte dans l’examen malgré un coefficient désormais limité à huit en voie générale et quatre en voie technologique.

Quelques jours après les épreuves de français et de mathématiques passées par les élèves de première. Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a souligné dimanche sur France Inter la singularité de cette épreuve, qui continue chaque année à susciter un important intérêt médiatique et public. Les copies devront être rendues à midi après quatre heures de réflexion.

Une attention particulière portée à la qualité de la langue

L’une des nouveautés de cette session concerne l’évaluation de l’expression écrite. Depuis plusieurs semaines, le ministère insiste sur la nécessité d’améliorer la maîtrise du français dans l’ensemble des disciplines. Édouard Geffray a rappelé qu’une copie présentant de graves lacunes de langue pourrait être pénalisée, quel que soit le sujet concerné.

Cette annonce suscite toutefois des interrogations parmi les enseignants. Plusieurs organisations syndicales affirment ne pas avoir encore reçu les consignes précises qui seront appliquées lors de la correction des copies. Les modalités détaillées devraient être transmises aux correcteurs dans les prochains jours.

Après la philosophie, les candidats de terminale devront encore passer le grand oral entre le 22 juin et le 1er juillet. Les résultats du baccalauréat seront publiés le 7 juillet. L’an dernier, le taux de réussite avait atteint 91,8 %, confirmant une tendance durable puisque le baccalauréat affiche un taux de succès supérieur à 80 % depuis plus d’une décennie.