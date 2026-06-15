Tommy Robinson brièvement arrêté à Heathrow sous le régime des lois antiterroristes

L’activiste britannique anti-islam Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, a affirmé avoir été brièvement détenu à l’aéroport d’Heathrow, à Londres, en vertu de la législation britannique sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité aux frontières. Son téléphone portable a également été saisi par les autorités avant sa remise en liberté.

Dans un message publié sur le réseau social X, Robinson a indiqué avoir été retenu pendant environ trois heures samedi soir. Il a précisé que les forces de l’ordre avaient confisqué son téléphone et a lancé un appel à ses partisans pour financer sa défense juridique.

Cette interpellation intervient dans un contexte de tensions en Irlande du Nord, où plusieurs jours d’émeutes à caractère raciste et anti-immigration ont secoué la ville de Belfast. Les troubles ont éclaté après la diffusion d’une vidéo montrant l’agression violente d’un homme qui a perdu un œil. Un ressortissant soudanais a depuis été inculpé pour tentative de meurtre.

Dans les jours qui ont suivi, des groupes d’émeutiers ont ciblé des habitations et des commerces appartenant à des minorités ethniques ou à des résidents étrangers. Les autorités britanniques ont qualifié ces violences d’actes à caractère raciste, tandis que plusieurs responsables locaux ont accusé des militants d’extrême droite présents sur les réseaux sociaux d’avoir contribué à attiser ou coordonner les troubles.

Sans citer directement le nom de Tommy Robinson, la police britannique a confirmé qu’un homme d’une quarantaine d’années avait été arrêté samedi à l’aéroport d’Heathrow à son retour de Russie via la Turquie. Selon les autorités, l’individu a été interrogé, ses appareils de communication ont été saisis, puis il a été relâché sans être inculpé.

Figure controversée de l’extrême droite britannique, Tommy Robinson est connu pour ses prises de position hostiles à l’islam et à l’immigration. Au fil des années, il a été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires et demeure une personnalité influente auprès d’une partie des mouvements nationalistes au Royaume-Uni.

L’incident risque de raviver le débat sur l’utilisation des pouvoirs accordés aux autorités britanniques en matière de sécurité nationale, ainsi que sur le rôle joué par les réseaux sociaux dans la propagation des discours susceptibles d’alimenter les tensions communautaires.