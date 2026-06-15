Italie : le général Vannacci lance son parti d’extrême droite et bouscule les plans de Giorgia Meloni

L’ancien général italien Roberto Vannacci a officiellement lancé dimanche son nouveau parti d’extrême droite, Futuro Nazionale, lors d’un congrès organisé à Rome. Cette initiative marque une rupture avec la Ligue de Matteo Salvini et pourrait rebattre les cartes à droite à l’approche des prochaines élections législatives italiennes.

Âgé de 57 ans et ancien parachutiste, Vannacci a été accueilli par des slogans à sa gloire lors du rassemblement inaugural de son mouvement. Dans son discours, il a présenté son parti comme la voix des Italiens « laissés-pour-compte » et a affiché l’ambition de pousser la politique italienne vers une ligne plus nationaliste et sécuritaire.

Le nouveau parti défend un programme très dur sur l’immigration et la criminalité, avec notamment des propositions de renvois massifs de migrants en situation irrégulière et un renforcement de la répression pénale. Vannacci cherche ainsi à concurrencer directement la coalition conservatrice dirigée par la Première ministre Giorgia Meloni sur son flanc droit.

Selon les premières estimations citées par Reuters, Futuro Nazionale serait déjà crédité d’environ 5 % des intentions de vote, un niveau susceptible d’affaiblir la Ligue et de compliquer les calculs électoraux de Giorgia Meloni avant le scrutin national attendu l’an prochain.

Une éventuelle alliance entre Meloni et Vannacci apparaît toutefois délicate. Les analystes estiment qu’un rapprochement pourrait inquiéter l’électorat modéré en raison des positions anti-Union européenne et jugées favorables à la Russie défendues par le nouveau mouvement, ainsi que de ses liens affichés avec certaines formations d’extrême droite européennes, dont l’AfD allemande.

La création de Futuro Nazionale intervient dans un contexte de recomposition de la droite italienne. En quittant la Ligue quatre mois auparavant pour lancer sa propre formation, Roberto Vannacci s’est posé en rival direct de Matteo Salvini et en nouvel acteur capable de peser sur l’équilibre de la majorité conservatrice au pouvoir.

Pour Giorgia Meloni, l’enjeu sera désormais de conserver l’unité de son camp tout en évitant une fuite d’électeurs vers cette nouvelle offre politique plus radicale. Les prochains mois diront si l’ancien général parvient à transformer sa notoriété médiatique en véritable force électorale nationale.