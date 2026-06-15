Autoroute A69 : le Conseil d’État examine le dernier recours des opposants au projet

Le Conseil d’État examine ce lundi le pourvoi en cassation déposé par les opposants à l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Cette audience marque une étape décisive dans un dossier qui divise élus, acteurs économiques et associations environnementales depuis plusieurs années. La plus haute juridiction administrative française doit déterminer si la cour administrative d’appel de Toulouse a correctement appliqué le droit lorsqu’elle a validé, en décembre 2025, la reprise du chantier.

Au cœur du débat se trouve la notion de « raison impérative d’intérêt public majeur », utilisée pour justifier les atteintes portées à certaines espèces protégées par le projet. En février 2025, le tribunal administratif de Toulouse avait estimé que cette condition n’était pas remplie et avait annulé les autorisations environnementales, entraînant l’arrêt des travaux. Quelques mois plus tard, la cour administrative d’appel avait au contraire considéré que le désenclavement du territoire et les besoins locaux suffisaient à caractériser cet intérêt public majeur.

Une décision attendue au cours de l’été

Les opposants espèrent toujours obtenir l’annulation de cette décision. Ils estiment que les bénéfices avancés pour justifier l’autoroute ne compensent pas les conséquences environnementales du projet. Toutefois, leurs chances apparaissent limitées après les conclusions du rapporteur public, qui a recommandé au Conseil d’État de rejeter le pourvoi et de confirmer la légalité du chantier.

Pendant ce temps, les travaux continuent d’avancer. Selon le concessionnaire Atosca, l’ensemble des terrassements et des ouvrages d’art est désormais achevé sur les 53 kilomètres du tracé. La pose des enrobés se poursuit avec un objectif de mise en service fixé à l’automne 2026. Le Conseil d’État pourrait confirmer définitivement l’autorisation du projet, renvoyer le dossier devant la cour administrative d’appel ou rendre lui-même une décision finale. Son verdict n’est toutefois pas attendu avant plusieurs semaines.