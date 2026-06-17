Issy-les-Moulineaux : Thierry Lefèvre succède à André Santini à la mairie

Deux semaines après la disparition d’André Santini, le conseil municipal d’Issy-les-Moulineaux a élu mardi soir son successeur. Premier adjoint depuis neuf ans, Thierry Lefèvre a été désigné maire de la commune des Hauts-de-Seine lors d’une séance exceptionnelle convoquée pour organiser la transition. L’élu centriste a obtenu 36 voix sur les 49 exprimées.

Âgé de 67 ans, Thierry Lefèvre siège au conseil municipal depuis 1983. Fidèle parmi les fidèles d’André Santini, il a accompagné l’ancien ministre durant une grande partie de sa carrière municipale. Son élection s’inscrit dans la continuité de l’équipe en place, qui dirige la ville depuis plusieurs décennies.

Un mandat placé sous le signe de la continuité

Dans son premier discours de maire, Thierry Lefèvre a assuré vouloir poursuivre le programme validé par les électeurs lors des dernières élections municipales. Il a également rendu hommage à André Santini, dont il fut l’un des plus proches collaborateurs au sein de l’exécutif municipal.

Parallèlement à son engagement politique sous l’étiquette UDI, Thierry Lefèvre a effectué l’essentiel de sa carrière professionnelle au sein du groupe Crédit Agricole. Né à Issy-les-Moulineaux et père de cinq enfants, il hérite d’une ville de près de 70 000 habitants profondément marquée par l’empreinte de son prédécesseur.

André Santini est décédé dans la nuit du 31 mai au 1er juin à l’âge de 85 ans. Figure majeure du centre droit francilien, il dirigeait Issy-les-Moulineaux depuis plus de quarante ans. Réélu maire pour un huitième mandat en mars dernier, il avait également occupé plusieurs fonctions nationales, notamment comme ministre et secrétaire d’État, tout en présidant durant de nombreuses années le Syndicat des eaux d’Île-de-France.