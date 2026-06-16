Autonomie de la Corse : l’Assemblée examine une réforme constitutionnelle inédite

Les députés étudient un projet de loi visant à inscrire le statut d’autonomie de la Corse dans la Constitution. Un texte qui suscite des réactions contrastées.

L’Assemblée nationale examine depuis mardi 2 juin un projet de réforme constitutionnelle accordant une autonomie à la Corse. Le texte vise à inscrire dans la Constitution un statut particulier pour l’île, lui permettant d’adapter certaines lois et normes nationales à ses spécificités. Cette réforme, qualifiée d’historique, marque une rupture avec la tradition jacobine de la République française. Le gouvernement défend un équilibre délicat : offrir davantage de latitude à la Collectivité de Corse sans remettre en cause l’unité de l’État.

Un consensus local, des divisions nationales

Sur l’île, le projet fait largement consensus. Les élus locaux, toutes tendances confondues, voient dans cette autonomie une réponse aux revendications portées depuis des décennies. Ils espèrent obtenir des compétences élargies dans des domaines comme l’aménagement du territoire, l’environnement ou la fiscalité. Un référendum pourrait être organisé pour valider cette évolution institutionnelle majeure. Mais à Paris, les députés se montrent divisés. Certains y voient une avancée démocratique, d’autres craignent un précédent dangereux pour d’autres régions.

Le calendrier politique complique la donne. À quelques mois de l’élection présidentielle, le débat prend une dimension hautement symbolique. Les opposants au texte dénoncent une atteinte au principe d’égalité des territoires et redoutent un effet domino. Les partisans répondent que la Corse n’est pas une région comme les autres, avec son histoire et sa géographie singulières. Le projet devra obtenir une majorité qualifiée au Parlement, puis être validé par référendum ou par le Congrès réuni à Versailles. L’issue reste incertaine.