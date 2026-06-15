Antibes : un homme interpellé pour photos d’enfant, contenus pédopornographiques saisis

Un individu surpris photographiant un enfant de 8 ans sur une plage d’Antibes a été arrêté jeudi 11 juin. Une perquisition a révélé des contenus illicites et des versements d’argent à des mineurs.

Un homme a été interpellé jeudi 11 juin à Antibes après avoir été surpris en train de photographier un enfant de 8 ans sur une plage de la commune. L’individu a immédiatement attiré l’attention des forces de l’ordre présentes sur place, qui ont procédé à son arrestation. Cette intervention s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue, les policiers ayant déjà été mobilisés sur une affaire similaire dans le secteur au mois de mai.

Disques durs et versements d’argent découverts

La perquisition menée au domicile du suspect a permis la saisie de plusieurs disques durs contenant des fichiers pédopornographiques. Les enquêteurs ont également découvert une comptabilité détaillée attestant de versements d’argent effectués par l’homme à des mineurs en échange de contenus illicites. Ces éléments matériels viennent étayer les soupçons pesant sur l’individu et révèlent une activité criminelle structurée.

Cette arrestation intervient quelques jours après une autre affaire dans la même ville : un homme de 63 ans avait été interpellé pour l’agression sexuelle d’une fillette de 7 ans sur une plage de Juan-les-Pins. Le suspect utilisait une peluche pour attirer les enfants. Les deux affaires soulignent la nécessité d’une surveillance renforcée sur les plages azuréennes en période estivale.