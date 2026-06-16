La Suède durcit sa politique migratoire avec une loi permettant d’expulser des étrangers pour « mauvaise conduite »

Le Parlement suédois a adopté une nouvelle loi autorisant les autorités à révoquer les permis de séjour d’immigrés en raison d’un comportement jugé inapproprié, même lorsque celui-ci ne constitue pas nécessairement une infraction pénale. Cette réforme s’inscrit dans le cadre du durcissement de la politique migratoire mené par le gouvernement de droite à l’approche des élections législatives prévues en septembre.

Le texte prévoit que les permis de séjour pourront être retirés pour différents motifs, notamment des dettes impayées, le travail non déclaré, le non-paiement d’impôts ou encore des liens avec des organisations considérées comme extrémistes. La loi s’appliquera non seulement aux nouvelles demandes, mais également à certains permis déjà accordés.

Le gouvernement, soutenu au Parlement par le parti nationaliste des Démocrates de Suède, affirme que cette mesure vise à renforcer les exigences imposées aux personnes souhaitant résider dans le pays. Selon l’exécutif, les étrangers qui ne respectent pas les règles ou adoptent un comportement jugé incompatible avec les valeurs de la société suédoise ne devraient pas pouvoir conserver leur droit de séjour.

Le ministre des Migrations, Johan Forssell, a défendu la réforme en estimant que les personnes bénéficiant d’un permis de séjour doivent démontrer leur volonté de respecter les lois et les obligations civiques du pays. Il a déclaré lors de la présentation du projet que ceux qui ne font pas l’effort de « bien agir » ne devraient pas pouvoir compter sur un droit de résidence permanent.

La réforme suscite toutefois une vive controverse. Les partis d’opposition ainsi que plusieurs organisations de défense des droits humains dénoncent un texte qu’ils jugent trop vague et potentiellement arbitraire. Ils craignent que des décisions importantes puissent être prises sur la base de comportements qui ne relèvent pas du droit pénal.

L’organisation de défense des droits humains Civil Rights Defenders a notamment averti que la loi pourrait créer une insécurité juridique pour de nombreux résidents étrangers. Selon elle, les personnes concernées risquent de ne pas savoir précisément quels comportements ou quelles déclarations pourraient être retenus contre elles.

Les décisions de retrait de permis seront examinées par l’Agence suédoise des migrations et pourront faire l’objet de recours devant les tribunaux spécialisés. Malgré les critiques, le gouvernement considère cette réforme comme un élément central de sa stratégie visant à réduire l’immigration et à répondre aux préoccupations d’une partie de l’électorat sur les questions de sécurité et d’intégration.