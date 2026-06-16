Novo Nordisk accélère en Chine : la pilule Wegovy bientôt soumise aux autorités

Le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk prévoit de déposer dans les prochains mois une demande d’autorisation auprès des autorités chinoises pour commercialiser une version orale de son traitement contre l’obésité Wegovy. L’annonce a été faite mardi à Pékin par le directeur général de l’entreprise, Mike Doustdar, à l’occasion de sa première visite officielle en Chine depuis sa prise de fonctions en août dernier.

Cette initiative intervient dans un contexte de concurrence accrue sur le marché mondial des traitements contre l’obésité, un secteur en pleine expansion. Novo Nordisk cherche notamment à rattraper son principal concurrent américain, Eli Lilly, également engagé dans le développement de médicaments amaigrissants sous forme de comprimés afin de séduire les patients réticents aux injections.

Selon Mike Doustdar, la demande d’approbation réglementaire pour la pilule Wegovy sera déposée « très prochainement », probablement dans les mois à venir. La Chine représente un enjeu stratégique majeur pour les laboratoires pharmaceutiques, puisqu’elle constitue le deuxième marché mondial du médicament derrière les États-Unis.

L’arrivée de traitements oraux contre l’obésité pourrait transformer davantage un secteur déjà bouleversé par le succès des médicaments de nouvelle génération. Ces traitements ont profondément modifié la prise en charge de l’obésité ces dernières années, tout en générant des revenus considérables pour les entreprises qui les commercialisent.

Cependant, la concurrence se renforce rapidement sur le marché chinois. Outre Eli Lilly, plusieurs acteurs tentent de s’imposer, notamment Pfizer ainsi que des groupes locaux comme Innovent Biologics, qui développent également leurs propres solutions destinées à lutter contre l’obésité.

Novo Nordisk doit également composer avec une autre menace : l’expiration progressive de certains brevets. Mike Doustdar a indiqué s’attendre à l’arrivée de versions génériques concurrentes dès le deuxième trimestre de l’année prochaine, une évolution susceptible d’accroître la pression sur les prix et sur les parts de marché du laboratoire danois.

Malgré ces défis, Novo Nordisk mise sur la croissance du marché chinois et sur l’attrait potentiel d’un traitement oral pour consolider sa position dans la course mondiale aux médicaments contre l’obésité. L’approbation de la pilule Wegovy en Chine constituerait une étape importante dans la stratégie du groupe visant à renforcer sa présence sur l’un des marchés les plus convoités de l’industrie pharmaceutique.