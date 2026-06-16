— «Le profil que nous recherchions»: Dino Toppmöller nouvel entraîneur de Lens jusqu’en 2028

Le RC Lens a officialisé l’arrivée de Dino Toppmöller au poste d’entraîneur de l’équipe première. Le technicien allemand de 45 ans s’est engagé avec le club artésien jusqu’en 2028. Il succède à Pierre Sage, parti en Angleterre après une saison marquante à la tête des Sang et Or. Avec cette nomination, Lens ouvre un nouveau cycle. Le club sort d’un exercice très fort, terminé à la deuxième place de Ligue 1, avec une qualification pour la Ligue des champions et une Coupe de France remportée. Le défi est donc clair : confirmer, stabiliser et poursuivre la progression.

Un choix allemand pour un Lens européen

Dino Toppmöller n’arrive pas à Bollaert-Delelis comme un pari exotique. Son profil répond à une logique sportive précise. Le RC Lens cherchait un entraîneur capable d’assumer un calendrier européen, de travailler avec un groupe jeune et de garder une identité de jeu intense. L’ancien coach de l’Eintracht Francfort coche plusieurs cases. Il connaît les compétitions européennes, parle français, maîtrise l’allemand et l’anglais, et a déjà dirigé des matchs de très haut niveau. Il devient aussi le premier entraîneur allemand de l’histoire du Racing.

« Dino a exactement le profil que nous recherchions »

En interne, le RC Lens présente cette arrivée comme un choix mûri. Jean-Louis Leca, directeur sportif du club, a salué un entraîneur complet, capable de relier les exigences du haut niveau à l’ADN lensois. « Dino a exactement le profil que nous recherchions », a résumé le dirigeant lensois. Le club met en avant son expérience européenne, sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs et sa volonté de produire un football dynamique. Lens ne veut pas changer de cap. Le club veut garder son intensité, son agressivité positive, son goût du jeu vers l’avant, tout en ajoutant l’expérience d’un entraîneur passé par l’Allemagne et la Ligue des champions.

Un adepte de la défense à trois

Sur le plan tactique, Toppmöller est associé à une organisation avec trois défenseurs. Le RC Lens évoque un entraîneur adepte du 3-4-3, un système compatible avec l’histoire récente du club et avec les habitudes d’un effectif souvent construit autour de pistons, d’intensité dans les couloirs et de pressing. À Francfort, il a aussi utilisé des animations proches du 3-4-2-1. Son idée générale reste la même : occuper la largeur, mettre du monde entre les lignes, attaquer vite et chercher à récupérer haut. Pour Lens, l’intérêt est évident. Le nouvel entraîneur n’arrive pas pour tout casser, mais pour prolonger une culture de jeu déjà installée.

L’école Nagelsmann dans les bagages

Avant de devenir entraîneur principal à Francfort, Dino Toppmöller a travaillé dans le staff de Julian Nagelsmann. Il a été son adjoint au RB Leipzig, puis au Bayern Munich. Cette expérience a pesé dans son parcours. Elle lui a permis d’évoluer dans des environnements exigeants, avec des joueurs internationaux, une pression permanente et une forte culture tactique. À Lens, cette formation allemande peut apporter une méthode structurée, une attention forte aux détails et une approche moderne du jeu.

Un parcours construit loin des projecteurs

La carrière de Toppmöller ne s’est pas faite en ligne droite. Ancien joueur, notamment passé par la deuxième division allemande, il a rapidement basculé vers le banc. Il a d’abord construit sa réputation au Luxembourg, où il a remporté plusieurs titres avec le F91 Dudelange. Son passage à Dudelange a marqué un tournant. Il y a gagné, imposé ses idées et découvert la Coupe d’Europe. Il a ensuite poursuivi sa progression en Belgique, puis en Allemagne, avant de prendre la tête de l’Eintracht Francfort en 2023.

Francfort, l’expérience qui compte

À l’Eintracht Francfort, Dino Toppmöller a connu le très haut niveau. Il a dirigé une équipe exposée, attendue, engagée sur la scène européenne. Ses débuts ont été solides, avec une série d’invincibilité remarquée et une équipe capable de produire du jeu. Son passage s’est terminé en janvier 2026, après deux saisons et demie. Mais Lens retient surtout l’expérience accumulée : la gestion des matchs rapprochés, la Ligue des champions, les joueurs internationaux, la pression des résultats et le travail dans un club ambitieux.

Un entraîneur francophone à Bollaert

Autre détail important : Toppmöller parle français. Ce n’est pas anodin pour un club comme Lens, où le lien avec le groupe, le staff et l’environnement local compte énormément. Son passage au Luxembourg, près de la frontière, lui a permis de se familiariser avec la langue et avec la Ligue 1.

Succéder à Pierre Sage ne sera pas simple. Lens sort d’une saison de référence, avec des résultats forts et une dynamique sportive très positive. Le nouvel entraîneur arrive donc dans une situation à double tranchant : le club est haut, mais les attentes le sont aussi. La qualification en Ligue des champions change tout. Le RC Lens devra exister en Europe sans se diluer en championnat. Toppmöller est précisément recruté pour cela : apporter de la méthode, de l’expérience et de la stabilité dans une saison qui s’annonce dense.