Crystal Palace tient son futur entraîneur principal. Le club londonien s’est entendu en principe avec Pierre Sage pour lui confier les commandes de l’équipe première, dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en juin 2029, assorti d’une saison supplémentaire en option. Cette arrivée marque un tournant important pour les Eagles, qui préparent l’après-Oliver Glasner avec un choix ambitieux, moderne et cohérent. En attirant un technicien français en pleine ascension, Palace confirme sa volonté de poursuivre sa progression avec une identité de jeu claire et un projet structuré sur la durée.

Pierre Sage, une trajectoire fulgurante jusqu’à la Premier League

Pierre Sage arrive en Angleterre porté par une réputation grandissante. Après avoir confirmé ses qualités de management et de construction collective en Ligue 1, l’entraîneur français s’apprête à découvrir la Premier League, l’un des championnats les plus exigeants du monde. Son passage au RC Lens a renforcé son image d’entraîneur capable de faire progresser un groupe, d’installer une méthode et de transformer une équipe compétitive en formation ambitieuse, même si son départ du club nordiste laisse un goût amer à certains supporters, qui voient en lui un « traître », qui s’en va en laissant le club se débrouiller tout seul pour la Ligue des champions.

Lens, le simple tremplin d’un entraîneur

Au RC Lens, Pierre Sage a réalisé un travail remarqué. Dans un environnement passionné, exigeant et sous pression constante, il a su donner une direction claire à son équipe. Son Lens s’est distingué par son intensité, son organisation et sa capacité à rivaliser au plus haut niveau national. Cette réussite, avec une victoire en Coupe de France et une place de dauphin en championnat derrière l’intouchable PSG, a naturellement attiré l’attention en Angleterre. Crystal Palace voit en lui un entraîneur capable d’accompagner la croissance du club… De son côté, Lens devra trouver son remplaçant pour espérer revivre une aussi belle saison que cette année, même si ce sera difficile…