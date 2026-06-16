Sabotage en pleine période olympique : sept militants anarchistes arrêtés dans un vaste coup de filet en Italie

Les autorités italiennes ont annoncé l’arrestation de sept personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau militant anarchiste impliqué dans des actes de sabotage visant le réseau ferroviaire à grande vitesse pendant les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina en février dernier.

Dans un communiqué publié mardi, la police italienne a indiqué qu’un juge avait ordonné le placement en détention de cinq suspects, tandis que deux autres ont été assignés à résidence. Les personnes visées font face à des accusations particulièrement graves, notamment d’association terroriste et de subversion de l’ordre démocratique.

Selon les enquêteurs, deux des individus arrêtés auraient participé directement à une attaque menée le 14 février contre la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Rome à Florence. Cette infrastructure constitue l’un des axes les plus fréquentés du pays.

La police affirme que le sabotage a été réalisé à l’aide d’engins explosifs improvisés. Les dégâts causés aux installations ferroviaires sont estimés à environ 455 000 euros, soit près de 528 000 dollars, selon les autorités.

L’attaque est survenue alors que l’Italie accueillait les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, organisés du 6 au 22 février. Les perturbations provoquées par le sabotage ont entraîné des retards de plus d’une heure sur plusieurs liaisons ferroviaires, affectant de nombreux voyageurs en pleine période olympique.

Les arrestations marquent une nouvelle étape dans l’enquête menée par les services de sécurité italiens pour identifier les responsables de cette opération. Les autorités cherchent désormais à déterminer l’ampleur du réseau présumé ainsi que les éventuels liens entre les suspects et d’autres actions revendiquées par des mouvances anarchistes dans le pays.