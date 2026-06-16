Les autorités britanniques affirment être confrontées à une nouvelle forme de menace sécuritaire impliquant de jeunes hommes recrutés en ligne pour commettre des attaques au nom de groupes criminels ou d’États étrangers. Selon Londres, ces « intermédiaires » constituent désormais un outil privilégié de pays hostiles, notamment la Russie et l’Iran, qui nient toute implication.

L’affaire la plus récente citée par les autorités concerne le ressortissant ukrainien Roman Lavrynovych. Selon les éléments présentés, il aurait été contacté par une personne utilisant le pseudonyme « EL Money », qui lui aurait proposé de mener trois incendies criminels visant des propriétés liées au Premier ministre britannique Keir Starmer.

Dans la nuit du 13 mai 2025, Lavrynovych aurait envoyé un message à ce mystérieux interlocuteur, exprimant son souhait de rester en contact et d’être informé de la suite des opérations. Peu après, les forces antiterroristes britanniques ont perquisitionné son domicile à Londres et l’ont arrêté. Il a ensuite été inculpé d’incendie criminel avec intention de mettre des vies en danger.

Avec sa condamnation intervenue lundi, le jeune homme de 22 ans rejoint une série de cas similaires recensés au Royaume-Uni. Les autorités estiment qu’un nombre croissant de jeunes, souvent issus de milieux criminels peu expérimentés, sont recrutés via des réseaux sociaux ou des plateformes en ligne pour exécuter des missions violentes, sans toujours recevoir la rémunération promise.

Selon la responsable de la police antiterroriste à Londres, Helen Flanagan, ces opérations ont pour objectif d’intimider les responsables politiques et de déstabiliser le pays. Elle affirme que les preuves recueillies montrent une intention claire de viser directement le Premier ministre et les institutions britanniques.

Le Royaume-Uni considère désormais ces « saboteurs amateurs » comme un phénomène structuré, s’inscrivant dans des stratégies d’influence et de déstabilisation attribuées à des acteurs étatiques. La Russie Russia et l’Iran Iran rejettent fermement ces accusations, niant toute implication dans ce type d’opérations clandestines.