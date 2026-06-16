Le Royaume-Uni frappe fort : des dizaines de navires russes et la banque Yandex visés par de nouvelles sanctions

Le gouvernement britannique a annoncé une nouvelle série de sanctions contre la Russie, ciblant des institutions financières, des navires transportant des hydrocarbures russes et un réseau accusé de contribuer à l’approvisionnement militaire du Kremlin. Londres affirme vouloir renforcer la pression économique sur Moscou dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Parmi les entités visées figure la branche bancaire de Yandex, ainsi que deux autres établissements financiers russes. Les mesures concernent également Rosgosstrakh, l’un des principaux groupes d’assurance du pays.

Selon les autorités britanniques, ces sanctions s’attaquent également à un vaste réseau logistique utilisé pour exporter du pétrole et du gaz russes. Plus de vingt pétroliers ainsi que plusieurs méthaniers ont été ajoutés à la liste des navires sanctionnés. Londres accuse ces bâtiments de participer à ce qui est souvent décrit comme une « flotte fantôme », utilisée pour contourner les restrictions occidentales sur les exportations énergétiques russes.

Le gouvernement britannique a également annoncé des mesures contre un réseau clandestin d’acquisition d’armements, estimant que celui-ci contribue à soutenir l’effort de guerre russe. L’objectif affiché est de perturber les flux financiers et logistiques qui alimentent l’économie de guerre du Kremlin.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que ces sanctions visaient « les navires, l’argent et les acteurs qui soutiennent l’économie de guerre russe et qui, par conséquent, menacent la sécurité européenne ». Il s’exprimait alors qu’il participait au sommet du G7 organisé en France.

Le Royaume-Uni souligne également le caractère inédit de certaines mesures. Selon Londres, c’est la première fois qu’un pays membre du G7 sanctionne des navires liés au projet gazier russe Arctic LNG 2, un projet stratégique pour les ambitions énergétiques de Moscou. Avec cette nouvelle vague de restrictions, les autorités britanniques espèrent compliquer davantage les exportations russes et réduire les ressources financières disponibles pour soutenir la guerre en Ukraine.