Roumanie : le Premier ministre désigné défie son propre parti et tente de sortir le pays de l’impasse politique

La crise politique roumaine connaît un nouveau rebondissement. Désigné pour former un gouvernement, Adrian Vestea a annoncé qu’il poursuivrait sa mission malgré l’appel de son propre parti à la démission, une situation qui illustre les profondes divisions au sein du camp pro-européen.

Lundi soir, Adrian Vestea a affirmé sur les réseaux sociaux qu’il n’avait aucune intention de renoncer à son mandat. « Je veux être clair : je ne démissionnerai pas », a-t-il déclaré, estimant avoir accepté cette responsabilité de bonne foi et jugeant que la Roumanie avait besoin de stabilité dans un contexte politique particulièrement tendu.

Sa nomination par le président roumain Nicusor Dan a provoqué la colère du Parti libéral. Son dirigeant et Premier ministre sortant, Ilie Bolojan, a demandé son retrait après que le chef de l’État l’a choisi dimanche sans consulter les formations représentées au Parlement.

La Roumanie est plongée dans l’incertitude depuis l’effondrement, début mai, de la coalition gouvernementale pro-européenne. Le principal parti de cette alliance, les sociaux-démocrates de gauche, s’était alors associé à l’extrême droite de l’opposition pour faire tomber le gouvernement lors d’un vote de défiance.

Les libéraux et leurs alliés de l’Union Sauvez la Roumanie (USR) ont depuis exclu toute nouvelle coalition avec les sociaux-démocrates. Cette position complique fortement la formation d’une majorité parlementaire favorable à l’Union européenne, rendant indispensable le soutien de députés indépendants ou de dissidents issus d’autres formations.

Cette crise prolongée menace plusieurs dossiers cruciaux pour le pays. Les autorités doivent notamment réduire un déficit budgétaire considéré comme le plus élevé de l’Union européenne, préserver l’accès à plusieurs milliards d’euros de fonds européens et rassurer les agences de notation financière. Le président Nicusor Dan estime qu’un gouvernement pro-européen est indispensable pour poursuivre les réformes et empêcher l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite, actuellement en tête de plusieurs sondages.

Les chances de succès d’Adrian Vestea demeurent toutefois incertaines. Les libéraux comme l’USR ont déjà annoncé qu’ils ne voteraient pas en faveur de son gouvernement, tandis que le parti représentant la minorité hongroise a conditionné son soutien à la préservation de l’unité des libéraux. Selon les analystes du cabinet Eurasia Group, l’avenir du Premier ministre désigné dépendra désormais de sa capacité à exploiter les divisions existantes au sein des partis centristes afin de réunir une majorité, ou au moins une minorité gouvernementale viable.